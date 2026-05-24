'Предупредите Москву': Сибига обратился к партнерам из-за угрозы удара 'Орешника'

Международные партнеры должны поддерживать Украину не только заявлениями, но и конкретными шагами. Особенно это касается реакции на угрозы Москвы нанести удар ракетой "Орешник".

Видео дня

Именно решительные действия союзников могут стать настоящим подтверждением солидарности с украинским народом. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига на платформе Х.

Украина ожидает не заявлений, а реального давления на Кремль

"Сейчас нашим партнерам время превратить солидарность с Украиной в действия. Мы благодарны за ваше предупреждение о массированном ударе. И мы понимаем ваши предупреждения для ваших граждан. Но ключевое предупреждение должно быть услышано не в Киеве и не иностранцами", – написал чиновник.

Министр подчеркнул, что это должен быть четкий сигнал, который в Кремле не смогут игнорировать.

Он призвал партнеров использовать имеющиеся рычаги влияния и предупредить российское руководство о последствиях его действий. По его словам, такие месседжи должны звучать как публично, так и через закрытые дипломатические каналы.

"Беспокойства и сочувствия недостаточно. Нам нужны конкретные действия, увеличивающие цену войны для агрессора уже сейчас. Это будет лучший способ выразить солидарность с украинским народом", – резюмировал Сибига.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, вероятно, осуществляет подготовку к удару по Украине межконтинентальной ракетой "Орешник". Об этом информирует разведка американских и европейских партнеров. В связи с этим глава государства призвал граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

В ночь на 24 мая для Украины сохраняется сверхвысокая угроза российской комбинированной атаки. В воздухе находится несколько десятков вражеских дронов-камикадзе. Также враг поднял в небо авиацию и запустил ракеты. Кроме того, российские РВСН переместили четыре пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бастион" в Курскую область.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, в течение двух минут враг выпустил по городу не менее восьми ракет типа "Искандер". Известно, что в Шевченковском районе поврежден жилой дом, также произошло возгорание возле жилого дома. По предварительной информации, произошло падение обломков и в Подольском районе, на территории нежилой застройки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!