Правительство одобрило план воплощения Стратегии морской безопасности Украины: что он предусматривает

Украинское правительство одобрило план реализации Стратегии морской безопасности Украины. Согласно документу, основными заданиями является повышение возможностей сектора безопасности и обороны, ВМС ВСУ и Морской охраны ГПСУ для противодействия агрессии РФ и реагирования на другие угрозы.

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Этот план разработан Министерством обороны Украины. Об этом сообщил 22 ноября в Telegram глава ведомства Рустем Умеров.

Министр подчеркнул, что Украина приближает момент, когда Черное и Азовское моря снова будут полностью свободными и безопасными.

По его словам, этот документ должен обеспечить выполнение заданий и целей, определенных в Стратегии, одобренной СНБО и подписанной президентом Владимиром Зеленским.

Основные задания плана:

– усиление возможности сектора безопасности и обороны Украины, ВМС ВСУ и Морской охраны ГПСУ для противодействия агрессии и реагирования на другие угрозы морской безопасности;

– деоккупация захваченных войсками России территорий побережья, внутренних вод и континентального шельфа Украины;

– получение компенсаций за потери, причиненные российскими войсками, и восстановление морской и речной инфраструктуры, поврежденной в результате войны.

В июле 2024 года Зеленский сообщил, что подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО о новой Стратегии морской безопасности Украины. По словам президента, этот документ будет реализован с помощью партнеров. В рамках стратегии возможности Украины по сдерживанию агрессии на море хотят усилить. Также планируется построить сбалансированные ВМС.

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что к созданию этой стратегии были привлечены многие специалисты, в том числе Военно-морские силы.

В частности, по его словам, в стратегии отмечено, что интересы Украинского государства проходят и далеко за пределы Азово-Черноморского региона.

"Украина – это морское и речное государство, что указано в этом документе. Интересы Украины есть и в Мировом океане. Учитывая то, что морские экспорты нашей страны являются основными – в этом очень много логики", – сказал спикер ВМС.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Умеров заявил, что правительство Швеции выделит средства на производство украинских дальнобойных беспилотников по "датской модели". Совместные действия были согласованы с министром обороны Полом Йонсоном.

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