Прошли два года и сорок три дня войны. Ситуация на фронте относительно стабильна, но, тем не менее, карты ISW показывают, что на разных его участках видны небольшие продвижения россиян. Насколько они критичны – не мне судить, но судя по комментариям экспертов – все это пока не очень опасно.

Сегодня Зеленский дал интервью телемарафону. В целом он не открыл никакой Америки и описал сложившуюся ситуация довольно реалистично. Из того, что я услышал впервые, была его оценка потребностей в ПВО для надежной защиты Украины. Он считает, что для того, чтобы полностью закрыть небо над Украиной необходимы 25 комплексов Patriot по 6 - 8 батарей в каждой.

Я, честно говоря, не понял, что понимает Зеленский под "батареями", поскольку традиционно считается, что комплекс ЗРК и есть батарея с 6 - 8 пусковыми установками. Поэтому я думаю, что в его интервью речь идет о 25 батареях ЗРК Patriot, каждая из которых имеет 6 - 8 пусковых установок.

Зеленский отказался назвать количество ЗРК Patriot, которые уже есть у Украины. Но из открытых источников известно, что их всего пять. Таким образом, Украине, по оценке Зеленского, необходимо еще примерно 20 батарей ЗРК Patriot.

Если исходить из того, что каждая такая батарея стоит примерно 1 млрд долларов, то это значит, что кто-то (кто?) должен выделить около 20 млрд долларов для того, чтобы закупить такие ЗРК для Украины. Это не считая еще некоторого количества ракет для этих комплексов, каждая из которых стоит от 3 до 8 млн. долларов.

Короче, только для закрытия неба над Украиной, союзники должны выделить ей военной помощи примерно на 30 млрд долларов. То есть половину того, что предусмотрено в законопроекте, который застрял в Палате представителей Конгресса США. Реалистично ли это – не знаю. Думаю, что не очень. Насколько я могу судить, в этом законопроекте собственно военная помощь Украине составляет около 15 млрд долларов.

Еще в этом интервью мне показалось, что Зеленский слишком часто все неприятные вопросы, которые возникают по поводу тех или иных нюансов его политики или хода военных действий, склонен считать российской пропагандой и столь модными ныне вражескими "нарративами".

Так, например, он утверждает, что это "россияне нарисовали для Запада такую картину событий, что партнеры сейчас спрашивают: если вы не хотите проводить мобилизацию, то для чего вам помощь?"

Не знаю как у вас, а у меня такая оценка Зеленским интеллектуальных способностей его партнеров вызывает недоумение: он что, всерьез считает, что без россиян этот резонный вопрос не может прийти в голову какому-нибудь Шольцу или Туску?

Впрочем, он и вопросы о собственной легитимности после 20 мая тоже связывает с происками путинской пропаганды, а не со статьей 103 Конституции Украины, в которой прямо записано, что президент избирается сроком на пять лет.

Возможно, существует какое-то хитро-мудрое юридическое решение этой проблемы, но вопрос о том, как обойти конституционное ограничение полномочий президента в пять лет возникает в голове у любого читавшего украинскую конституцию человека, а не только у того, кто был подвергнут обработке страшными российскими "нарративами".

Прошлой ночью и сегодня днем россияне опять бомбили Харьков. В результате обстрела жилых районов погибли семь человек. Сейчас, когда я пишу эти строки, его опять бомбят. Зеленский в своем интервью сказал, что "Харьков на сегодняшний день защищен – не с точки зрения неба и щита ПВО, а что касается оборонных рубежей и нашей армии".

То есть я понят его так, что наземное наступление противника на Харьков ВСУ остановят, но с воздуха россияне будут продолжать его разрушать. Или опять я что-то неправильно понял и это снова "нарративы"?

Также в этом интервью Зеленского меня обескуражила фраза, что "российская пропаганда сработала и они смогли разделить украинское общество на военных и гражданских". Кто-нибудь понял, что он сказал? Я – нет… У меня даже нет никаких идей, что бы это могло значить. В любом обществе люди делятся на военных и гражданских. И это разделение не есть продукт российской (или какой-либо еще) пропаганды. Оно самоочевидно.

Возможно, он имел в виду, что гражданские не стремяться становится военными. То есть саботируют мобилизацию и не хотят идти воевать. Но я, хоть убей, не понимаю: причем тут российская пропаганда?

Вот я смотрю последние социологические исследования в Украине и вижу, что основная причина, почему украинцы не хотят идти в армию, это "страх смерти, инвалидности, плена, неопределенности". Извините, а страх смерти людям тоже внушили российские пропагандисты? Или все же инстинкт самосохранения – естественного происхождения? Может, все же, тут лучше говорить о провале украинской пропаганды, а не об успехах российской?

В общем у меня после этого интервью Зеленского вопросов стало больше, чем было до него. А должно быть, вроде, наоборот, разве нет? Иначе зачем тогда вообще давать интервью? Или опять я неправильно спрашиваю и снова это российская пропаганда?

Как Путину везде мерещатся происки ЦРУ и Буданова, так и Зеленский повсюду видит результаты разрушительной работы российских пропагандистов. И если мы в этой связи смело называем Путина параноиком, то какой деликатный синоним мы используем в отношении Зеленского? Кстати, в этой их трактовке собственных проблем отчетливо виден их бэкграунд: один – выходец из спецслужб, а другой – артист, мастер разговорного жанра.

Но есть и хорошие новости: BILD пишет, что вскоре Украина начнет применять дроны собственного производства дальностью от 2000 до 3000 километров. Это означает, что атаковать станет можно промышленные предприятия Урала и Западной Сибири. А там столько целей – глаза разбегаются: от концерна "Калашников" до башкирских НПЗ. И вот тогда с защитой неба проблемы будут не только у Украины: при таком размахе воздушных атак никакой ПВО не напасешься. Похоже, что Россия становится жертвой собственной огромности. Ну и поделом: нечего было столько территории хапать.

Слава Украине!

Уже прошли 48 часов, в течении которых в Израиле ждали от Ирана "удара возмездия", в ответ на израильскую атаку иранского диппредставительства в Дамаске. Ждали, ждали, но так ничего и не дождались. Кто бы ответил: ждать еще или уже не стоит? В остальном все пока без каких-то существенных изменений. Такие дела.