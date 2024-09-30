Порошенко встретился с гендиректором Еврокомиссии по вопросам расширения и призвал усилить финансовую и оборонную поддержку Украины

Находящийся в Брюсселе Петр Порошенко встретился с главой директората Европейской комиссии по вопросам расширения и политики соседства Герт-Яном Купманом. Участники встречи приветствовали политическое решение о вступлении переговоров между Украиной и Европейским Союзом и обсудили состояние подготовки и ключевые вызовы на пути открытия первого переговорного кластера по демократии и верховенству права.

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Об этом Порошенко сообщил в соцсетях.

"Поделился оценками развития внутриполитической ситуации в Украине в условиях войны и очертил проблемные вопросы в сфере укрепления демократических институтов, верховенства права, многопартийного парламентаризма, уважения прав человека, свободы СМИ, независимости правосудия, антикоррупционной политики и благоприятного бизнес-климата. Отмечали важность взвешенных обещаний, избегание завышенных ожиданий и обеспечение прогресса во вступительных переговорах на основе реальных достижений", – отметил Порошенко.

Он также приветствовал представление кандидатур на должности новых членов Европейской Комиссии и отметил необходимость приоритетности "украинского вопроса" в работе нового состава ЕК.

"Поблагодарил за важное решение о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 35 миллиардов евро за счет замороженных российских активов и призвал Еврокомиссию усилить макрофинансовую и оборонную поддержку нашего государства", – пишет Петр Порошенко.