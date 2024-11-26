Порошенко в Монреале добился ответа, сбивать ли НАТО российские ракеты и дроны

Готовы ли западные партнеры сбивать российские ракеты и дроны над территорией стран-членов Альянса?

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Такой вопрос задал лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время Парламентской ассамблеи НАТО у исполняющего обязанности заместителя генерального секретаря Бориса Руге.

"Я думаю, что сейчас – абсолютно решающий день. Каждый день Украину обстреливают российские, иранские и корейские ракеты. Лишь несколько дней назад мы получили разрешение использовать против России ракеты большой дальности. Каждую ночь мы атакуем аэродромы, уничтожаем противовоздушную оборону, обеспечиваем очень обнадеживающую ситуацию, что мы можем выиграть эту войну", – подчеркнул Порошенко.

"Если вы считаете, что соседние страны-члены НАТО не могут атаковать российские ракеты и российские беспилотники на территории Украины, почему НАТО не позволяет Польше и другим соседним государствам и странам НАТО сбивать российские, иранские и корейские беспилотники и ракеты над своей территорией? Это бы нам очень помогло", – заметил пятый президент.

"Что касается сбивания ракет, я говорил о предложении гуманитарного щита противовоздушной обороны, которое было вынесено на обсуждение, но НАТО не поддержало его, поскольку нет консенсуса по этому поводу. Когда речь идет о ракетах, беспилотниках, крылатых ракетах, которые проникают в воздушное пространство союзников, это другой вопрос. И, конечно, союзники по НАТО имеют право сбивать любые подобные объекты, нарушающие воздушное пространство, и готовы это делать. Мы вместе готовы защищаться от такого вторжения", – сказал Руге.

Порошенко также отметил, что декларации по "открытой двери" для членства Украины в НАТО должны стать реальностью.

"У нас были очень обнадеживающие слова с Бухарестского саммита, с Вильнюсского саммита, с Вашингтонского саммита о том, что двери НАТО открыты для Украины. Если дверь открыта – упустите нас. Если вы не впускаете нас, значит дверь закрыта. Мы должны прислать очень мощное сообщение и сказать, что открытие дверей НАТО в пользу вашей собственной безопасности", – подчеркнул Порошенко.

"Мы тоже понимаем, что политическая перспектива вступления Украины в НАТО чрезвычайно важна. Это произойдет, когда 32 члена НАТО объединятся и предпримут необходимые шаги. Я думаю, это не тот ответ, который вы ждете. Но решение, которое было принято, состоит в том, что будущее Украины у НАТО. Я просто напомню, что сказал Генеральный секретарь Рютте в своем видеозаявлении: безопасность Украины – это наша безопасность, и мы это хорошо осознаем", – ответил Борис Руге.