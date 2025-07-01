Порошенко примет участие в съезде Народной партии Испании и обсудит восстановление Украины в Риме

В июле лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко планирует осуществить два визита в Европейский Союз, оба из которых будут связаны с интересами Украины.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Евросолидарности".

В Мадриде Порошенко запланировал ряд двусторонних встреч с испанскими партнерами "Европейской Солидарности" и представителями других политических сил из стран ЕС, входящих в состав Европейской народной партии, для продвижения национальных интересов Украины и укрепления международного единства и солидарности с нашим государством.

Нынешний съезд станет важным событием во внутриполитической жизни Испании и эффективной платформой для обсуждения стратегических вызовов, с которыми сталкивается Объединенная Европа, прежде всего в контексте российской агрессии против Украины. Лидер Народной партии Испании Нуньесо Фейхоо сейчас является одним из потенциальных кандидатов на пост премьер-министра страны.

Петр Порошенко также приглашен на четвертую Конференцию по вопросам восстановления Украины в Риме (URC2025) 10–11 июля 2025 года. Конференция соберет ведущих международных партнеров Украины, представителей правительств, финансовых институтов, бизнеса и гражданского общества для скоординированного видения послевоенного восстановления нашего государства.

Сбалансированное представительство Украины в Конференции по восстановлению с участием как представителей власти, так и оппозиции является крайне важным для поддержки нашего государства, создания условий для привлечения иностранных инвестиций.