Порошенко передал в войска 8 комплексов 'Ай-Петри' – будут работать на разных направлениях фронта

Петр Порошенко передал в войска 8 комплексов "Ай-Петри". Он также показал образцы крылатого вражеского оружия, которое наши специалисты обезвреживают благодаря "Ай-Петри".

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"На фото вы можете увидеть остатки смертоносного российского оружия – хвостовик от управляемой авиационной бомбы и посаженный "Ланцет". Ежедневно и каждую ночь экипажи "Ай-Петри" обезвреживают десятки таких "Zala", "Орлан", "Supercam", "Ланцет" и КАБов. Один КАБ мог бы убить десятки людей, долетев до украинских позиций или до мирного жилого дома. А один "Ланцет" – уничтожить сорокатонную САУ "Богдана" вместе с экипажем артиллеристов", – объясняет пятый Президент.

"Сегодня мы одновременно передаем 8 комплексов противодействия технической разведке противника "Ай-Петри". Весной этого года, когда мы начинали этот проект, успевали выработать и передать воинам два комплекса ежемесячно. А уже в октябре установили рекорд", – рассказал Порошенко о масштабировании производства. Стоимость восьми комплексов – 50 млн гривен.

"Они поедут на каждое направление фронта и в подразделения, представляющие разные роды войск. Теперь будут прикрывать Военно-Морские Силы на Одесщине, Херсонщине и Запорожье, 116 бригаду Сухопутных войск на Луганщине, спецуру из подразделения "Омега", штурмовиков из 4 бригады и специалистов по дронам "Птицы Мадяра" на Востоке. Ну и, конечно, комплекс пошел для 18-го центра ПГТР", – говорит Порошенко.

"Сейчас "Ай-Петри" прикрывает 1000 км линии боевого столкновения. А мы продолжаем наращивать темп, чтобы обеспечить еще большее количество подразделений комплексами ПГТР", – отмечает Петр Порошенко.

В ноябре прошлого года Петр Порошенко сообщил об инвестировании 150 млн грн в разработку новейшей системы противодействия средствам технической разведки, которую впоследствии назвали "Ай-Петри СВ". Пока финансирование проекта превысило 200 млн грн, на фронт передали уже десятки комплексов.

"Это не только и не столько РЭБ. Это уже кибербезопасность, обладающая уникальными свойствами, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Сегодня ничего подобного нет ни в Вооруженных Силах Украины, ни у противника. Но мы уже наладили серийное производство", – сообщил Порошенко.

Он также объяснил, почему принял решение инвестировать в данную разработку. "Ничего подобного я среди всех разработок не видел. Я вкладывал в научно-исследовательскую разработку тогда, когда мы еще не имели никакой эффективно работающей модели. Но я верю в нашу команду, верю в программистов, верю в инженеров. И верю в уникальное мастерство тех экипажей, которые сейчас применяют эту киберзащиту прямо на полосе столкновения", – говорит Порошенко.