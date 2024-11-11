Порошенко назвал единственный способ, как Трамп может остановить войну в Украине за 24 часа

Соединенные Штаты и весь демократический мир должны быть заинтересованы в том, чтобы остановить агрессию российского диктатора Владимира Путина в Украине. Но никаких переговоров об этом без Украины быть не может.

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Об этом в эфире CNN заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он отметил, что не считает, что президентство Дональда Трампа может стать угрозой для Украины.

"Я работал с Трампом больше трех лет и могу сказать, что этого не произойдет", – сказал политик, комментируя вероятность сокращения финансирования для Украины при президентстве Трампа.

Он отметил, что даже в самом худшем случае украинцы будут продолжать борьбу против агрессора.

"Даже без денег мы, украинский народ, будем бороться за наше государство, за нашу независимость, за наш суверенитет и за нашу территориальную целостность", – отметил Порошенко.

Политик также напомнил, что у Украины есть в США "уникальная двухпартийная поддержка".

Он также напомнил, что именно администрация Трампа дала Украине летальное оружие и ввела санкции против России: после выборов – это не только вызов, но и возможности. Я работал с Трампом три года, и после нашей встречи в Белом доме мы получили первое летальное оружие, в частности "Джавелины" и системы радиоэлектронной борьбы. Мы получили санкции против компаний, которые строили "Северный поток-2". Мы получили поддержку украинской независимой церкви и многие другие достижения".

"Сейчас у нас другой Трамп, очень отличающийся от 2020 года, и в то же время – другой Путин. Если пять лет назад во время президентства Трампа Путин был просто "плохим парнем", то сейчас он убийца и террорист. Он небезопасен не только для Украины и точно не только для Европы, но и для Соединенных Штатов и американского народа. Мое послание – помогите остановить Путина. Дешевле и эффективнее остановить его в Украине, не теряя времени", – призвал Порошенко.

"Если Трамп хочет остановить войну за 24 часа, это может быть единственным способом – пригласить Украину в НАТО. Когда Украина станет членом НАТО, война прекратится через 24 часа. Мира не будет без вступления Украины в НАТО ни через 24 часа, ни через 24 года", – считает пятый президент.

"Мое сообщение: мы не можем терять людей на территории Украины, терять территорию и терять время. Поэтому мы должны быть активными и слаженными. И еще одно: не пытайтесь ничего делать с Украиной без Украины. И я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить президента Трампа посетить Украину, потому что это имело бы огромное символическое значение. Я держу кулаки, чтобы один из первых визитов американского президента после инаугурации был в Украину", – сказал Порошенко.