Порошенко: должны днем и ночью работать, чтобы отвечать критериям НАТО, а не закручивать демократию

Петр Порошенко, выступая с трибуны парламента, призвал усилия всех органов власти направить на достижение приглашение Украины в НАТО. Он в очередной раз подчеркнул: членство Украины в Альянсе – это ключевой фактор безопасности, необходимый для существования нашего государства.

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"Предыдущая парламентская неделя была посвящена международной деятельности. На каждой моей встрече и в скандинавских правительствах, и в парламентах скандинавских стран, и в Брюсселе во время Ассамблеи Европейской народной партии, где мы заслушивали всех кандидатов на должности еврокомиссаров, звучали два вопроса. Первое – это ситуация на фронте и второе – что такое "план победы", – констатировал Порошенко.

"Я сейчас услышал, что он представлен в ПАСЕ, представлен в Европарламенте, представлен в Парламентской ассамблее НАТО. У нас парламентско-президентская республика, и план должен быть представлен в высшем законодательном органе государства – Верховной Раде Украины", – подчеркивает Порошенко.

"Мы с вами находимся накануне Рамштайна, и я хотел бы услышать там о решении вопроса предоставления нам дальнобойного оружия и приглашения Украины в НАТО. НАТО является ключевым фактором существования украинского государства", – считает пятый президент.

"Я очень надеюсь, что "план победы" содержит, во-первых, членство Украины в ЕС и НАТО, во-вторых – отсутствие компромиссов по независимости и суверенитету Украины. Третье – отсутствие компромиссов по территориальной целостности Украины. Четвертое – отсутствие компромиссов по мощности ВСУ. И пятое – отсутствие компромиссов по санкциям, которые должны перерезать возможность Путину финансировать вооруженную агрессию", – отметил Порошенко.

"Уверен в том, что мы ждем приглашения Украины в НАТО. И именно на этот счет должна быть работа президента, правительства, парламента. Мы с вами должны днем и ночью работать для того, чтобы отвечать критериям НАТО, а не закручивать демократию и отталкивать нас в ОДКБ", – заметил Петр Порошенко.

Ранее Петр Порошенко, выступая на Политической ассамблее ЕНП, призвал будущих Еврокомиссаров отбросить страх перед Путиным и обеспечить победу Украины в войне. Он также подчеркнул, что членство нашего государства в ЕС и НАТО является одним из главных условий победы над страной-агрессором.

Как известно, пятый президент Петр Порошенко в феврале 2018 года инициировал закрепление в преамбуле Конституции стремления к членству Украины в Евросоюзе и НАТО. Порошенко подал соответствующий законопроект в Верховную Раду, после всех необходимых конституционных процедур парламент принял 7 февраля 2019 года. За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата Верховной Рады восьмого созыва.

Порошенко назвал этот день историческим: "это день, когда в Конституции закреплено как внешнеполитические ориентиры движение Украины в Европейский Союз и Североатлантический Альянс. Уверен в том, что задача членства в Европейском Союзе и НАТО абсолютно реальна. Так же, как мы продемонстрировали достижение других целей, в которые немногие верили, так же нашими совместными усилиями Украина обеспечит членство в НАТО, членство в ЕС. Мы идем по своему пути и этот путь к членству Украины в ЕС и НАТО", – подчеркнул Порошенко.

19 февраля 2019 года Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Конституцию о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Торжественное подписание документа состоялось во время выступления главы государства в Верховной Раде. Закон вступил в силу 21 февраля 2019. Закрепление в Конституции Украины курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию стало предохранителем от геополитического разворота нашей Украины. Власть обязана обеспечить этот стратегический курс – неоднократно отмечал Порошенко.