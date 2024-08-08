Байден не разрешил Украине уничтожить сразу десятки российских Су-34 ударом по авиабазе Малышево в Воронежской области ракетами ATACMS, — сообщил Forbes.

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С другой стороны, вице-кандидат от Трампа Джей ди Вэнс неожиданно фактически присоединился к Борису Джонсону и Майку Помпео, предложив в Филадельфии свой собственный план достижения мира в Украине — нужен, дескать, переговорщик, которого уважает путин и который мог бы задействовать соответствующие рычаги, "отключая энергию", и Харрис — в отличие от Трампа — на это якобы не способна.

Таким образом, Байден не помогает — сорвал и покушение на путина, и потенциально сверхэффективный удар по российским боевым самолётам, Харрис молчит, а у Трампа тем временем стали проявлять сумасшедшую активность, отстаивая прекращение войны в Украине на приемлемых [для кого???] условиях.

В шахматах, в том числе политических, не могут всё время двигаться фигуры только одного цвета, ведь это игра на двоих. Ход сейчас — за демократами. Двигайтесь, синие ослы, пока красные слоны вас не затоптали! Или осёл/ослица — таких фигур в американских шахматах нет?