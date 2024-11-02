Поскольку на очень серьёзном уровне звучит информация, что Украина уже готова согласиться и на участие в саммите мира вместе с путиным, и на определённую имплементацию китайско-бразильской мирной инициативы, и (внимание!) на быстрый план Трампа, у многих возникает вопрос: а почему именно сейчас, неужели нельзя подождать хотя бы до выборов в США, которые уже вот-вот?

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Считаю, что всё правильно, и вижу здесь три причины.

Во-первых, Байден, Шольц и прочие нас уже достали своей постоянной нерешительностью вследствие и трусости, и жадности, так что нужно им дать чёткий и срочный месседж: если вы нас таким образом предаёте, мы вынуждены искать иные пути, так что имейте в виду: тогда уж обойдёмся без вас, ибо вы собственноручно нас к этому подталкиваете.

Во-вторых,что касается ожидания 5 ноября: да, демонстративно отдавая пас Трампу до выборов, Украина может преждевременно поссориться с демократами, которые пока что не успели проиграть, — но чем мы рискуем, что потеряем? Ведь в сравнении с тем, что нам крайне нужно, нам всё равно почти ничего не дают, сдавая Украину агрессору!

В таком случае есть резон попробовать повлиять на ситуацию и посодействовать возвращению ко власти в Соединённых Штатах силы, с которой связан пока что единственный шанс на спасение Украины от её методичного полного уничтожения, — шанс не стопроцентный, но если других уже нет, то почему бы не использовать очень редкую возможность своевременно помочь, трам-пам-пам, тому, кто потом может быстро и существенно помочь нам — помочь выжить?!

И наконец, в-третьих: пусть хитровыхитренные х/ж заклятые друзья на Западе увидят и запомнят: если их политикой и дальше будет пренебрежение интересами Украины, они рискуют получить от неё в самый неподходящий для них момент такую подножку, какую заслуживают.