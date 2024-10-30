Підвищення зарплат прокурорам на фоні великого скандалу в прокуратурі й одночасно заморожування зарплат лікарям та вчителям – це очевидне свідчення нерозуміння владою країни, якою вона керує.

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Очевидно, що влада намагається заручитися підтримкою прокуратури на тлі численних корупційних скандалів, про які ми дізнаємось не з офіційних повідомлень, а завдяки незалежним журналістським розслідуванням. Тому з їхньої точки зору, витрати на прокуратуру виглядають вигіднішими, ніж інвестиції в освіту, медицину, науку чи культуру. А скандали з прокурорськими інвалідностями лише підсилюють цю впевненість влади.

Будь-який підручник з держуправління каже: ефективна медицина та якісна освіта – це базові потреби, які держава має забезпечити своїм громадянам. Якщо цього немає, люди шукають ці послуги за кордоном і починають задумуватися про своє майбутнє поза межами країни. Тому освіта і медицина – пріоритети всіх європейських програм розвитку. У світі, де держави змагаються за людські ресурси, скорочувати фінансування освітян та медиків – означає програвати в боротьбі за наших людей.

Ніхто не каже, що прокурори не повинні отримувати гідні зарплати. Але держава має забезпечити розумний баланс у своїх витратах, і не має права руйнувати медичну систему та систему освіти лише тому, що "свій" прокурор для неї важливіший за "свого" вчителя.