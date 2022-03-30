Песков заявил, что у России в планах войны против Украины нет "никаких Сталинградов"

В стране-агрессоре России призвали не поддаваться эмоциям, в ситуации вокруг переговоров об окончании войны в Украине. В Кремле заявили, что в планах агрессора не было никаких "Сталинградов".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на заявления о том, что переговоры с Украиной якобы не нужны, поскольку "в календаре боевых действий уже Сталинград".

"Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно", – сказал Песков.

Он заявил, что переговорами занимаются "профессионалы, которым нужно доверять", а эмоциям в обсуждении войны в Украине –"не должно быть места".

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"Позиция российской стороны хорошо известна, она логична, она имеет очень прочную подоснову и, собственно, эта позиция не менялась", – добавил спикер Кремля.

Отметим, что спустя месяц войны российская сторона отказалась почти от всех своих ультиматумов к Украине.

Вероятно, изменению риторики способствовали огромные потери оккупантов в Украине. Речь идет о более 17 тысячах погибших солдат, а также колоссальных потерях военной техники.

Справочно: Сталинградская битва – одна из важнейших битв Второй мировой войны, изменившая ее ход. В битве принимали участие силы СССР против сил нацистской Германии и стран оси – Италии, Румынии, Венгрии и Хорватии.

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и продолжалась до 2 февраля 1943 года.

Считается одной из самых ожесточенных и кровопролитных в истории человечества. Огромные потери понесли все стороны конфликта. Согласно официальным данным, СССР потерял погибшими и ранеными около 1 143 000 человек. Враг потерял около 1 500 000 человек.

Огромным потерям в Сталинграде "способствовал" и приказ Сталина, которым он запретил эвакуировать мирных людей из города. По его замыслу, они должны были помочь советской армии с организацией обороны. Женщин и детей использовали для копания траншей, а также возведения оборонных сооружений. Вследствие массивных немецких бомбардировок, уничтоживших около 80% жилых домов в городе, погибли тысячи невинных женщин и детей.

Еще одна причина масштабного числа погибших – приказ Сталина "Ни шагу назад", который запрещал самовольно отступать с позиций без приказа командования, а также предусматривал создание заградотрядов, которые на месте расстреливали отступающих.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе из-за обстрелов оккупантов были уничтожены целые кварталы. Мирный город разрушен практически на 90%. Число погибших может достичь 5 тысяч человек.

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