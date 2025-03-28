'Оставляем за собой право': в России сделали циничное заявление об ударах по объектам энергетики в Украине

В России, которая после объявления о якобы начале "энергетического перемирия" продолжала наносить удары по объектам украинской энергетики, фактически подтвердили, что не намерены исполнять взятые на себя обязательства. Свое намерение продолжать удары по энергообъектам Украины там обосновали якобы "нарушениями" договоренностей со стороны Украины.

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Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитируют российские пропагандистские СМИ. Он выдал, что Россия якобы "оставляет за собой право" не соблюдать мораторий под предлогом его нарушения Украиной, заявив, что Киев якобы потерял контроль над своей армией.

В своем комментарии Песков увязал новую идею Путина о "внешнем управлении" в Украине с фактическим отказом РФ от временного моратория на удары по украинской энергетике. При этом он сослался на ничем не подтвержденные "украинские удары" по "российским энергообъектам" и пришел к неожиданному "выводу": они, мол, наносились, потому что "нелегитимное" украинское руководство якобы потеряло контроль над собственной армией.

"В ходе телефонных разговоров, о которых мы вам сообщали, эта тема (придуманное Путиным "внешнее управление" в Украине под предлогом необходимости проведения выборов в стране. – Ред.) не затрагивалась. Но это факт, о котором говорил президент: действительно наблюдается тотальная бесконтрольность со стороны действий ВСУ. Объективно совершенно все сегменты ВСУ не слушают приказы руководства страны. Продолжаются попытки наносить удары по объектам энергосистемы, энергоинфраструктуры РФ. Соответственно, если Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие команды своим Вооруженным силам, то они очевидно не выполняются", – сказал Песков.

Спикер Кремля также приплел в свой комментарий ранее несколько подзабытые российским руководством "националистические подразделения": их в российскую пропагандистскую повестку накануне вернул российский диктатор.

"Как вчера подчеркнул Путин, собственно националистические подразделения набирают силу, они оказывают все большее и большее влияние, тенденции к бесконтрольному расширению: бригада "Азов" сейчас трансформируется в дивизию. Поэтому процессы там идут весьма и весьма свидетельствующие о том, что ситуация имеет тенденцию к утере контроля", – заявил Песков.

Изо всего сказанного он делает вывод: Россия не намерена придерживаться взятых на себя в ходе переговоров с американской делегацией обязательств.

"Россия оставляет за собой право в случае несоблюдения Киевом этого моратория тоже его не соблюдать", – заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, накануне, 27 марта, оккупанты массированно ударили по Херсону, вследствие чего в городе частично исчезло электроснабжение, есть погибшие и раненые. Глава государства подтвердил, что удар был нанесен именно по объекту энергетики в облцентре.

А до 26 марта, по словам одного из советников президента Зеленского россияне по меньшей мере восемь раз попадали в энергообъекты Украины – при том, что, по версии Москвы, прекращение огня по энергетике якобы стартовало с 18 марта.

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