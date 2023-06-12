'Обо всех помним, каждого и каждую ищем': Зеленский рассказал об обмене пленных и показал эмоциональное видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о состоявшемся накануне, 11 июня, возвращении домой украинских военнопленных. Лидер государства заверил: никого своего, ничего украинского врага не оставим.

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Глава государства также показал эмоциональное видео в своем Telegram. Из российского плена удалось вытащить еще 95 наших воинов.

Зеленский выразил благодарность всей команде, которая занимается обменами, а также каждому воину, который обеспечивает для Украины наличие обменного фонда для освобождения наших людей.

"Обо всех помним, каждого и каждую ищем, всех должны вернуть. И вернем!" – заверил президент.

В общей сложности, по его словам, за время полномасштабной войны в Украине уже возвращено 2526 украинцев и украинок.

Напомним: 11 июня Украина вернула из российского плена еще 95 защитников. В списках тех, кто наконец-то вернулся домой, 2 офицера и 93 военнослужащих рядового и сержантского состава.

"В свои семьи едут, в частности, пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали". Также удалось вернуть участников спецоперации, которые летали вертолетом в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь". Многие находились в плену ранеными", – уточнил руководитель ОП Андрей Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во время обмена пленными 11 июня российским оккупантам предложили не возвращаться в РФ, а вступить в ряды "Русского добровольческого корпуса". Один из оккупантов отказался от обмена и заявил, что хочет вступить в РДК. Военный преступник Пригожин уже отреагировал на решение пленника, назвав его предателем;

– ранее представитель легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" обратился к Пригожину с призывом освободить командира 72-й бригады ВС РФ подполковника Романа Винивитина. Вместо этого российский доброволец, воюющий на стороне ВСУ, пообещал отдать "вагнеровцам" десятки российских рядовых и лейтенантов, взятых в плен Силами обороны.

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