1. Иногда слышу на ютубе, что пассионарный украинский народ ради именно справедливого окончания войны с возвращением всех территорий готов на любые жертвы, страдания и риски.

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Ну, не знаю. Возможно, у меня просто не такой пассионарный (хотя и весьма широкий) круг общения. Но если все мои знакомые нетипичны, а народ на самом деле действительно на всё готов ради территорий, то где тогда очереди в ТЦК, как были позапрошлой весной???

Или наши специфические пассионарии хотят, чтобы территории отвоёвывал кто-то другой, и свой пассионарный патриотизм сочетают с банальным уклонением?

2. Слышал также неоднократные удивления, как это Орбана воспринимают одновременно не только в Киеве и в москве, но даже у Си и у Трампа.

Считаю, что здесь дело не в Орбане. Просто для Пекина важен не мир в Украине сам по себе, а фактор именно китайского участия в его достижении — в том числе и для установления определённых взаимоотношений с Трампом.

С учётом важности неухудшения при Трампе американо-китайских отношений любезного посредника Орбана и встречают как Си, так и Трамп. Си как бы говорит Трампу: "Я могу — так что нам стоит дружить!"

Таким образом, Орбан у них — почтальон, война — инструмент. Но нас интересует даже в этой ситуации свой выигрыш. А он в Америке. Просто потому что больше его нигде нет.

3. В Америке же будет Трамп. Если его не убили 8 пулями со 130 метров, мне сложно представить, что ещё может помешать ему снова стать президентом. И войну нашу выиграют трамповеды.

Да, Победой это не станет. Но победой — будет.