Трамп справедливо обиделся на Испанию за то, что она единственная в НАТО не согласилась на увеличение военных расходов до 5 процентов ВВП (ибо Испания и так защищена от России географически) и по традиции твердо пообещал за это соответствующее наказание - повысить для нее таможенные пошлины.

Никуда она, понятно, не денется и сделает так, как хочет Трамп (тоже мне Китай в составе НАТО), однако же ведет себя крайне непорядочно.

Кстати: военная помощь Испании Украине в процентах к ВВП меньше, чем у Великобритании в более 3 раз, чем у Германии - в 4 раза, чем у Нидерландов - в 4-5 раз, чем у Финляндии - в почти 7 раз, чем у Литвы - в более 7 раз, чем у Латвии - в почти 8 раз, чем у Швеции - в 9 раз, чем у Дании - в почти 13 раз, чем у Эстонии - в 14-15 раз, чем у Норвегии - в 16 раз.

Если Юг, таким образом, недостаточно напуган по сравнению с Севером, у Соединённых Штатов имеется определённый исторический опыт по урегулированию подобного противостояния…