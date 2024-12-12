'Не стоит питать иллюзий': Шольц заявил, что готов снова поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности снова провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Он даже предположил, какими будут возможные результаты такого разговора.

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Об этом сообщает Telegram-канал "DW Главное". Предыдущая их беседа прошла 15 ноября 2024 года.

"Это разочаровало, потому что он просто еще раз повторил все свои формулы", – прокомментировал Шольц в эфире RTL свой разговор с Путиным.

Несмотря на критику последнего разговора с российским диктатором, в частности от президента Украины Владимира Зеленского, канцлер Германии Олаф Шольц остается открытым для дальнейших переговоров с Владимиром Путиным.

По его словам, телефонный разговор был важным, чтобы четко донести до Путина, что Германия продолжит поддерживать Украину, ставшую жертвой агрессии.

"Это должно произойти, и я сделаю это снова (проведет телефонный разговор. – Ред.). Но не стоит питать иллюзий по этому поводу", – сказал Шольц.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц вспоминал свой недавний разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил, что он не был приятным. Он утверждает, что призвал международного военного преступника вывести войска с территории Украины и заверил, что Запад не перестанет поддерживать Киев.

Напомним, что в Украину с официальным визитом 2 декабря приехал канцлер Германии Олаф Шольц. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, оба возложили цветы к народному мемориалу погибшим защитникам на Майдане Незалежности.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, что его общение с канцлером Германии Олафом Шольцем в Киеве стало одной из самых продолжительных двусторонних встреч. Разговор лидеров длился более двух с половиной часов, главной темой стала ПВО и усиление защиты украинского неба.

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