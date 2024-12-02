1. Newsweek со вкусом рассказал о последствиях возможных ядерных ударов по столицам мордора, Китая и северной кореи — сколько миллионов погибнут, сколько будут ранены и так далее.

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Уверен, что такое солидное издание не выполняет чей-то заказ, а просто честно отражает новые настроения в обществе, связанные с недавней победой Трампа.

2. Трамп пригрозил, что если БРИКС, включающий, в частности, мордор, КНР, Индию, Бразилию, ЮАР, ОАЭ, постарается вместо доллара внедрить какую-то новую валюту, то каждая из его стран будет наказана 100%-й пошлиной в случае экспорта товаров в Соединённые Штаты.

Из этого, среди прочего, следует, что Трамп нашёл взаимопонимание с руководством Федеральной резервной системы ("Мирового правительства"), будет защищать доллар, то есть ещё поживёт.

3. Венгрия и Радио Свобода сообщили миру, что Трамп после победы регулярно советуется с Орбаном о путях прекращения войны в Украине.

Верю и не вижу ничего плохого. Орбан ближе и доступнее Трампа, да и навредить может не меньше его, так что нужно ему как минимум демонстрировать весьма глубокое уважение, а по возможности превращать его из почти врага в почти друга, что при желании вполне реально.

4. Премьер Туск намерен отгородить Польшу оборонными укреплениями ("Восточный щит") не только от мордора и Беларуси, но также от Украины.

Вряд ли это что-то предвыборное: слишком дорого. Похоже, просто в Польше, оценивая ход войны за последние месяцы, уже не верят, что Украина способна себя защитить, и готовятся вместо границы с ней иметь границу с мордором.

4/1. Объединяя первую и последнюю темы, замечу: если кому-то, как и мне, послышалось, что на одном из украинских ютуб-каналов, рассказывая о моделировании ядерных последствий, вместе с москвой, Пекином и пхеньяном заодно назвали и Варшаву, — это ошибка, в первоисточнике такого нет, так что не обращайте внимания.