"Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью наведет там порядок быстро, это произойдет быстро, скоро. Все они станут у ноги хозяина, нежно помахивая хвостиком. Все станет на свои места", — заявил недавно путин, добавив к этому свои размышления насчёт европейских политиков когда-то и сейчас. Что всё это должно было означать?

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Попытку рассорить Запад, показать на этом фоне настоящую "политическую независимость" великого мордора, учинить очередной подхалимаж перед Трампом?

Да, всё это, понятно, было, но главным был месседж несколько иной:

Я, Я, Я, только Я — единственный, кто ему равен, ибо есть только два гиганта — Трамп и Я!!!

("Мы повергнем мир весь в шок:

тебе Запад, мне Восток!")

Ну а Трамп, тем временем делающий миру своё трам-пам-пам, на всё это не обращает никакого внимания, потому как прекрасно знает, что путин — лишь бешеная собака своего китайского хозяина, сам по себе ничего не стоящий, и что все касающиеся его вопросы нужно решать через истинного субъекта, в самом деле почти равного Трампу, то есть через Си.

При этом сам Си ведёт себя на удивление скромно и ничего о разделе мира не говорит: он его просто давно уже ДЕЛАЕТ, потому и россию себе уже отхватил.

Трамп Петрович всё это понимает и месседжирует Си по росСИйской теме своё:

Дорогой друг Сиюнчик, ты же, наверное, не в восторге от тех 10 процентов, что я добавляю к 15, которые уже есть? Так убери своего пса из Украины, чтобы там не мешал мне проводить аудит, ведь всё, что пока ещё не китайское, это ж моё, ОК?

А путин тем временем прикидывается Троцким, только у того была перманентная революция, а у этого — перманентная война, ибо забыло пуйло, что на каждого Троцкого найдётся свой Меркадер.

Трамп, кстати, такого уже активно ищет (вдруг Си не справится). Вот так вот: путин к нему — со всею душою, а тот — не ведётся.