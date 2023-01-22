Надо немедленно вернуть парламентский контроль, 'Прозорро' и создать ВСК по закупкам для армии, – Ирина Геращенко

Необходимо вернуть закупки через систему "Прозорро", возобновить парламентский контроль за деятельностью Правительства и создать ВСК по закупкам в армии. А антикоррупционным органам – заняться непосредственными обязанностями.

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К этому призвала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. Об этом она на своей странице в Facebook.

"Очевидно, антикоррупционным органам следует прекратить имитацию бурной деятельности и борьбу с ошибками в декларациях и с премиями и заняться непосредственными обязанностями – борьбой с топ коррупцией и злоупотреблениями во время войны, с мародерством на закупках для ВСУ и кражей гумани .

"Ежедневно я и мои коллеги получаем сигналы SOS из-под Бахмута, Донетчины и Луганщины, Харьковщины, Херсонщины. Подшефные бригады и батальоны просят дроны, пикапы, бронированные машины, буржуйки, даже форму и качественные берцы, а не промокаемые и промокающие в траншеях", – констатирует народный депутат.

"И пока страна продолжает донатить на ВСУ, кто-то наживается на войне, закупая самое необходимое для Армии по цене, вдвое – втрое завышенной от рыночной. Это не просто аморально, это преступление, не поддающееся никакому прощению", – возмутилась Ирина Геращенко.

"Страна платит самую высокую цену за независимость, ежедневно мы имеем тяжелые потери на фронте. В это время у нас миллиарды идут на марафон, где рассказывают о победе полная бесконтрольность в госзакупках. Любое слово о необходимости парламентского контроля над государственным бюджетом и технической помощью партнеров , влечет за собой настоящую истерику власти. Но так дальше просто не может продолжаться", – убеждена Геращенко.

"Поэтому "Европейская Солидарность" потребует возвращения часа вопросов для правительства и полной подотчетности Кабмина парламента, возвращения системы "Прозрачно" для закупок для ВСУ и создания парламентской ВСК по расследованию закупок для армии в 2022 и полному контролю за этой чувствительной сферой", – отметила сопредседатель фракции.