'Мы видим': Каллас заявила, что Россия представляет прямую угрозу безопасности Европы

Россия представляет прямую угрозу безопасности Европы. Уже сейчас в странах Европейского Союза РФ устраивает кибератаки, фиксируются случаи саботажа и повреждения интернет-кабелей.

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Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, пишет Yle. Про угрозы со стороны России она говорила в ходе пресс-конференции после неформальной встречи европейских лидеров в Саариселькя (Финляндия).

Встреча, проходившая в эти выходные, была посвящена обсуждению ключевых для Евросоюза вопросов: безопасности, миграции и совместной обороны. Относительно первого, Каллас назвала главный источник угроз для Европы.

"Россия представляет прямую угрозу безопасности Европы, но безопасность складывается из множества различных элементов, которые варьируются на востоке, юге, севере и западе, – заявила верховный представитель по вопросам политики безопасности.

При этом угрозы со стороны РФ являются не перспективой на будущее – они уже стали реальностью.

"Мы видим различные гибридные угрозы по всей Европе, такие как саботаж, кибератаки, опасный теневой флот, помехи в работе GPS и повреждение кабелей", – подчеркнула Каллас.

Напомним, ранее она объяснила, почему нет смысла подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам. Каллас констатировала очевидный факт, на который некоторые политики на Западе предпочитают закрывать глаза: российскому диктатору не нужен справедливый мир, он не намерен прекращать войну. Европа, считает Каллас, обязана сейчас усилить военную помощь Украине, ведь сколько бы на это ни пришлось потратить сейчас, эти расходы и близко не сравнятся с убытками, которые понесет Европа в случае расширения войны и аппетитов Путина за границы Украины.