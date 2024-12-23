'Мы находимся в зоне очень серьезных рисков': дипломат прокомментировал позицию Трампа по Украине

В связи с позицией будущего президента США Дональда Трампа Украина находится в "зоне очень серьезных рисков". В то же время основным коммуникатором между Соединенными Штатами и Европой может стать премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая поддерживает нашу страну.

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Такое мнение высказал дипломат Олег Шамшур, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции. В интервью OBOZ.UA он сказал:

"То, что мы сегодня знаем о позиции Трампа, у меня вызывает только глубокий пессимизм. По-моему, мы находимся в зоне очень серьезных рисков, и то, что мы услышали в последние дни – что Трамп может таки уменьшить военную помощь Украине, – очевидно, это то, что хотел бы услышать [Владимир] Путин".

Кит Келлог, которого Трамп хочет видеть специальным представителем США по Украине и России, приедет на переговоры в Киев, чтобы "сделать оценку позиции и степени гибкости" нашего руководства.

"И он, очевидно, как человек опытный и компетентный, также имеет целью почувствовать атмосферу в кабинетах украинской власти и вообще в стране. И все это он привезет обратно к Трампу, который и будет делать окончательные выводы", – предположил эксперт.

Он добавил: основным коммуникатором между США и Европой может стать не глава Франции Эммануэль Макрон и даже не премьер Венгрии Виктор Орбан, а Джорджа Мелони.

Она наиболее идеологически близка к Трампу; избранный американский лидер относится с уважением к ней.

"Неслучайно [Илон] Маск, Трамп и Мелони вместе обедали после официального открытия собора Парижской Богоматери. После этого Трамп заявил, что готов работать с Мелони.

"Она фантастическая. Она фантастический лидер и человек", – сказал он.

К нашему счастью, она хотя и является крайним консерватором, но поддерживает Украину и занимает благоприятную позицию для нас", – указал Шамшур.

Он не исключает, что будущий президент Соединенных Штатов хочет дать Мелони важную роль в поиске путей окончания войны в Украине, сделать ее "мостом" между Белым домом, Европой и Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно СМИ анонсировали визит спецпредставителя Трампа в Украину. Сперва Келлог посетит лидеров стран Европы, потому что главная цель его тура – это выяснение позиции относительно развертывания в Украине их войск.

– По данным Financial Times, Трамп продолжит вооружать Украину, добиваясь таким образом прекращения войны. Он якобы намерен продолжить поставки вооружения для наших Сил обороны.

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