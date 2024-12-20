МИД о коварном ударе РФ по Киеву: Путин подтвердил 'почетное' звание, которое присвоил ему Зеленский

Варварский удар армии страны-агрессора России по Киеву баллистическими ракетами утром 20 декабря является подтверждением почетного звания, которое президент Украины Владимир Зеленский предоставил кремлевскому диктатору Владимиру Путину. В частности, атака на дипломатические учреждения в столице является пересечением всех возможных красных линий и международных правил.

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Такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге 20 декабря. "Коварный удар по Киеву пятью баллистическими ракетами. Можно сказать, что Путин подтвердил присвоенное ему вчера президентом Украины "почетное звание", – сказал он.

Спикер МИД также напомнил, что оккупанты в ночь на пятницу атаковали не только Киев, но и Херсон, Кривой Рог и другие города и громады.

Вследствие обстрела Киева сильно повреждено здание, где размещается ряд посольств.

"Это абсолютно варварский удар России по дипломатическим учреждениям. Везде в мире это пересечение всех возможных красных линий и международных правил. Россия подтверждает свой статус абсолютного варвара", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 20 декабря РФ совершила комбинированную атаку на Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал" и баллистическими типа "Искандер"/KN-23. Вследствие обстрела есть погибший и пострадавшие. Поврежден костел Святого Николая, жилые дома и офисные здания.

Кроме того, вследствие атаки РФ в Киеве повреждены помещения посольств Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. Пострадавших среди работников дипучреждений, предварительно, нет.

Зеленский в ответ назвал Путина "долбо*бом" и "отморозком", выразив сомнение в адекватности диктатора. "Люди гибнут, а ему "интересно", – написал президент в соцсетях.

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