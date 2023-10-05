Пытки и издевательства – это обычная практика для России. Российские военнослужащие широко и систематически применяли пытки в районах, длительно находившихся под российской оккупацией. Такие выводы содержатся в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине при Совете ООН по правам человека.

В некоторых случаях пытки применялись российскими военными с такой жестокостью, что приводили к смерти жертвы. По свидетельству главы комиссии Эрика Месе, преимущественно жертвами пыток были лица, обвинённые в информировании в пользу украинских вооруженных сил: "Комиссия установила, что пытки в основном применялись в разных местах содержания под стражей, контролируемых российскими властями, которые были преимущественно направлены на получение информации от жертв". В Херсонской области комиссия также выявила факты сексуального насилия российскими военнослужащими в отношении женщин от 19 до 83 лет, нередко вместе с угрозами или совершением других преступлений. Членов семьи держали в соседних комнатах и заставляли слушать происходящее. Комиссией отдельно был поднят вопрос о "разрушительных последствиях" войны для детей и отмечалось, что эксперты продолжают расследовать случаи вывоза в РФ из Украины несовершеннолетних. Однако из-за отсутствия достаточной ясности и прозрачности относительно полного масштаба, обстоятельств и категорий переданных детей, процесс их возвращения на родину может быть усложнён, отмечается в докладе.

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Авторы доклада обеспокоены утверждениями о геноциде в Украине, что подтверждается определённой риторикой, передаваемой российскими государственными и другими средствами массовой информации, подстрекающей геноцид. Комиссия продолжает свою работу по расследованию приведенных фактов.

Россияне в опасности теперь и у себя в стране: специальная военная операция (СВО), демографический кризис и падение рождаемости ведут к вымиранию нации, а приезжие мигранты пользуются этим. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов обратился к Владимиру Путину, предложив упростить механизм трудовой миграции. Число тяжких преступлений с участием мигрантов возросло на треть. СВО, продолжающееся более полутора лет, обусловило дефицит рабочей силы, который власти пытаются сократить за счёт массового привлечения мигрантов. С января по июль 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось количество совершаемых мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений на 32% - с 8,5 до почти 11 тысяч. В подавляющем количестве преступлений жертвами становятся именно русские женщины, мужчины и дети. Власть ничего не делает с проблемой, а лишь усугубляет её: количество преступлений будет расти, поскольку увеличивается количество мигрантов. Большое количество приезжих приводит к тому, что создаются целые национальные кварталы, которые не подчиняются правоохранительным органам, а представители диаспоры договариваются с властями, чтобы избегать или смягчать наказание тем, кто совершил преступление. Власти избрали дешёвую рабочую силу, а не безопасность собственного населения.

При этом Россия становится абсолютным изгоем: даже недавние союзники отвращаются от этой страны. СВО в Украине привела к полной международной изоляции России, стремительно усиливающейся в последнее время. Чем дольше продолжается СВО, тем больше "надёжных" союзников отворачивается от России. Азия вслед за Западом начала экономическую войну против России: президент Казахстана объявил о готовности присоединиться к антироссийским санкциям. Отношения усложняются и с главнейшим союзником – Китаем: Москва готова остановить поставки электроэнергии в Китай, если Пекин не согласится повысить цену покупки на величину экспортной пошлины.

Старший лейтенант авиационной эскадрильи Росгвардии Гавриченко, находясь на отдыхе в ОАЭ, попросил о защите у посольства США и заявил о нежелании воевать против Украины. Российские военнослужащие отдают себе отчет в том, что участвуют в несправедливой войне и выполняют преступные приказы. Каждый человек может самостоятельно выбирать – продолжать служить Zлу или перейти на сторону добра. Аргументация "я только выполнял приказы" не является оправданием для военных преступлений. Пример капитана Максима Кузьминова, перегнавшего вертолет Ми-8 в Украину, свидетельствует, что возможность сделать правильный выбор есть. Надо только им воспользоваться. Отказ от участия в войне с Украиной – не измена и не трусость, а поступок, который будет положительно оценен соотечественниками после краха тоталитарного режима в РФ. Украина и Запад готовы и способны оградить российских военнослужащих от мести диктаторского режима, оказать материальную помощь и достойные условия жизни.