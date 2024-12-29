Претендент на пост федерального канцлера Германии Фридрих Мерц высказался о вероятности отправки миротворческой миссии в Украину. По словам политика, Германия будет рассматривать такой вариант только в том случае, если на это согласится страна-террорист Россия.

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Также он добавил, что процесс должен соответствовать международному праву. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) не исключает, что Германия в будущем будет рассматривать вариант участия в миротворческих силах в Украине. Мерц также добавил, что для Берлина важно условие достижения консенсуса с Россией.

Кроме того, Мерц подчеркнул, что для участия немецких сил в миротворческих операциях необходим мандат, который будет соответствовать международному праву. Однако, ключевым фактором является согласие Москва, "без которого такие миссии не будут эффективными и могут обострить ситуацию".

"Если будет достигнуто мирное соглашение и Украина потребует гарантий безопасности, то мы можем обсуждать это только при наличии четкого мандата в соответствии с международным правом. Сейчас я его не вижу. Я хотел бы, чтобы такой мандат был предоставлен в консенсусе с Россией, а не в конфликте", – заявил немецкий политик.

Напомним, накануне досрочных парламентских выборов федеральный канцлер Германии Олаф Шольц теряет политические баллы. В связи с этим его шансы повторно стать главой немецкого правительства стремительно уменьшаются.

Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия Германии (которую представляют Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус), планирует включить в свою предвыборную программу пункт об отказе поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. В политсиле считают, что ни Берлин, ни НАТО не должны стать "воюющей стороной".

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