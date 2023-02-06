Лидер ''Слуги народа'' вступился за ''бойца батальона Монако'', решившего сложить мандат

Народный депутат от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Игорь Абрамович 6 февраля написал заявление о сложении мандата. Рассказывая об этом, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия "передал кутье меда" и сделал из представителя пророссийской партии чуть ли не главного патриота парламента.

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О "проукраинской позиции" и "вкладе" Абрамовича в "укрепление устойчивости украинского парламента перед внешним агрессором" нардеп написал в своем Telegram-канале. В то же время Арахамия не упомянул ни о том, что Абрамович сбежал из Украины за несколько дней до полномасштабного вторжения, живет на Лазурном побережье во Франции, не посещает заседание парламента и изрядно приложился к сделкам скандального олигарха Павла Фукса с украинскими недрами.

По версии Арахамии, Абрамович всегда имел проукраинскую позицию.

"Достаточно взглянуть на "синхронность" его голосования с бывшими однопартийцами. Проще говоря, – свой среди чужих в тылу пятой колонны", – пишет глава фракции "Слуги народа".

Более того, оказывается, этот нардеп от ОПЗЖ отличился в оказании "отпора агрессору".

"Созданная им депутатская группа "Восстановление Украины", последовательно поддерживающая все важные для будущего страны и отпора агрессору законодательные решения, в самые тяжелые месяцы войны лишь укрепила устойчивость нашего парламента перед внешним агрессором", - добавил Арахамия.

Такие характеристики применительно к Абрамовичу многих удивили. К примеру, известный украинский журналист Валерий Калныш подчеркнул: глава президентской фракции в парламенте "перебрал с дифирамбами".

"Здесь Давид Арахамия, анонсируя сложение депутатского мандата Игорем Абрамовичем из ОПЗЖ, перебрал с дифирамбами... Стоит напомнить, "свой" свалил в Ниццу с начала войны и не посещает последние полгода заседания Рады. Такой себе пример для подражания", – написал он.

Абрамович действительно, как и ряд других депутатов от ОПЗЖ, стал представителем так называемого "батальона Монако", так украинские журналисты окрестили политиков, которые с началом полномасштабной войны (к приближению которой многие из них приложились) бежали из Украины. Однако, если однопартийка Абрамовича Наталья Королевская с мужем Юрием Солодом, а также скандальный столичный застройщик Вадим Столар выбрали для проживания Объединенные Арабские Эмираты - он сам решил поселиться на Лазурном побережье.

Для того чтобы покинуть Украину, Абрамович заказал в феврале 2022 года частный борт на 50 человек. Этот борт, как писали СМИ, должен был вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича.

Летом 2022 года журналисты-расследователи встретили Абрамовича у роскошного поместья на французском мысе Кап-Ферра. Возле него также видели два "Мерседеса", зарегистрированные на Абрамович Елену Давыдовну, вероятно, мать депутата.

Интересно, что во французском реестре отмечено, что по адресу, где расположено имение, зарегистрирована фирма российского банкира Бориса Давлетьярова. Так что журналисты предположили, что украинский депутат арендовал виллу у российского финансиста.

В работе парламента "депутат с проукраинской позицией" не участвовал: по данным движения "Честно", он пропустил все заседания Рады за время полномасштабной войны, относительно которых есть данные. Не замечен Абрамович и в защите Украины от агрессора: оставив страну за несколько дней до начала полномасштабного вторжения, за год он возвращался на родину только раз - в январе 2023 года, да и то ненадолго.

По данным СМИ, Абрамович считается "серым кардиналом" Харьковского городского совета. В газете горсовета "Харьковские известия" уже после полномасштабного вторжения его немало пиарили. Также Абрамович в онлайн-режиме присутствовал на встрече представителей мэрии с английским архитектором Норманом Фостером, работающим над Стратегией развития послевоенного Харькова.

По информации Харьковского антикоррупционного центра, аффилированные с Абрамовичем фирмы получают много подрядов для восстановления Харьковщины: они задействованы в восстановлении уничтоженных Россией домов, дорог и мостов. Кроме того, людей Абрамовича назначают на ключевые позиции Харьковского городского совета.

Да и до войны "проукраинский" Абрамович не раз демонстрировал свою "проукраинскость". В частности, расследователи проекта "Наші гроші" называли его "партнером" скандального олигарха Павла Фукса: он помогал компаниям Фукса получать спецразрешения на добычу недр.

По данным СМИ, в 2021 году Государственное бюро расследований заинтересовалось должностными лицами Госгеонедра и Минэнерго, заподозренными в злоупотреблении служебным положением при выдаче в 2018 году спецразрешений 23 фирмам. Из общего числа 16 фирм по схеме апробации (в обход аукционов) получили спецразрешения на добычу углеводородов, в ДБР их связывают с Павлом Фуксом, команду которого расследователи назвали куратором Госгеонадр.

Речь тогда шла о ООО "Твинс Груп", ООО "Элион инвест", ООО "Наер компани", ООО "Прайс компани", ООО "Сабсоил компани", ООО "Надра ойл групп", ООО "Виленд-ресурс 2000", ООО "Надра сервис инвест", ООО "Трендс систем", ООО "Голдвин групп", ООО "Фартис трейд", ООО "Кердин групп", ООО "Диссанс", ЧП "Захидбудимпекс", ООО "Газ-инвест актив" и ООО " Аталан".

"По данным следователей ГБР, с целью уклонения проведения аукционов должностные лица Госгеонадр умышленно создавали препятствия другим заявителям и принимали решение об отказе в рассмотрении поданных ими документов. Все это делалось в интересах фирм из окружения Фукса. Все перечисленные юрлица были зарегистрированы с июля по октябрь 2017 года, а также почти одновременно Госгеонадра выдала им спецразрешения - с октября по декабрь 2018. Тогда обязанности председателя службы временно исполнял Олег Кирилюк. Собеседники "ЭП" утверждают, что как раз тогда куратором Госгеонадр была команда Фукса, а конкретно спецразрешениями для него занимался Игорь Абрамович – нынешний нардеп ОПЗЖ", – писали "Наші гроші".

Журналисты отметили, что и Фукс и Абрамович родились в Харькове. В 2015 году последний возглавил ООО "ДВ нефтегазодобывающая компания", владеющее харьковской теплоэлектроцентралью "Эсхар". В том же году "ДВ нефтегазодобывающую компанию" выкупил Фукс у Юрия Бойко, соруководителя ОПЗЖ.

"Абрамович – зять Семена Сироты, много лет работавшего в окружении покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, соратником которого был Фукс. Также Абрамович был замечен в одном авто с нардепом "Слуги народа" Остапом Шипайлом, которого собеседники ЭП" называют одной из опор Фукса президентской команде", – пишет издание.

Также журналисты вспомнили обнародованные в сети скриншоты переписки Абрамовича с Фуксом, посвященные интересу группы ДТЭК Рината Ахметова к Майоровскому месторождению. Его среди других двух десятков месторождений еще при президентстве Викторе Януковиче получила приближенная к тогдашнему министру экологии Эдуарда Ставицкого фирма "Голден деррик".

"После смены власти новым владельцем фирмы называли именно Фукса, тогда же были созданы новые фирмы, на которые переписали скандальные спецразрешения "Голден деррик". В марте 2021 года Госгеонедра во исполнение решения СНБО аннулировала их", - писали "Наші гроші".

15 октября 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что СБУ займется фирмами из окружения Фукса, получившими спецразрешения на недра в 2018 году. Одновременно нынешние владельцы этих спецразрешений уже предложили купить их добывающим компаниям. Против самого Фукса были введены санкции по решению СНБО.

А вот Абрамовичу, который, по данным журналистов, имел непосредственное отношение к сделкам Фукса с недрами, это сошло с рук. Как и многолетняя деятельность в составе пророссийской политсилы, которая стала в Украине настоящей "пятой колонной", действовавшей в интересах врага.

Напомним, 6 февраля 2023 года нардеп от ОПЗЖ Игорь Абрамович написал заявление о составлении мандата. Также аналогичные заявления ранее подали его однопартийцы Наталья Королевская с мужем и Олег Волошин.