Кулеба о ситуации с Польшей: И просто, и сложно. Где будет нужно – будем действовать жестко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что ситуация на границе с Польшей одновременно проста и сложна. Однако в случае необходимости Украина будет действовать жестко.

Об этом Кулеба заявил в интервью Голосу Америки. Глава МИД отметил, что ситуация сложна тем, что всю ответственность за проблемы европейских фермеров пытаются свалить на Украину, однако в страны Запада по-прежнему поступает и российское зерно.

"Почему-то другие страны не говорят о российском зерне, которое поступает на европейский рынок. Почему-то с ним никто не борется. Почему никто не борется с зерном не из Европы, которое в огромных объемах поступает на рынок Европы. И вот раскрутили одну тему, что во всем виновата Украина. И это убеждение существует на уровне этих протестующих", – добавил министр.

По словам Кулебы, первое, что нужно начать делать правительствам этих стран, – это начать "честно говорить со своими фермерами", поскольку проблема на самом деле гораздо шире и не надо все сбрасывать на Украину.

Министр убеждает, что Украина не будет терпеть такое отношение, и "где надо, будем действовать жестко, и пусть потом не обижаются, что мы проявили характер".

Что касается простой составляющей данной ситуации – Украина и Польша интенсивно ведут переговоры и прилагают усилия, чтобы решить эту проблему.

Кулеба отметил, что могут возникнуть дополнительные провокационные попытки, и российские агенты будут поддерживать эту ситуацию. Поэтому важно сохранять спокойствие и принимать быстрые решения, способствующие уменьшению напряжения.

Ранее сообщалось, что польские протестующие временно остановили блокировку пункта пропуска "Зосин – Устилуг" с трех часов ночи 24 февраля в связи с годовщиной начала широкомасштабной войны в Украине. Пропуск происходит в обычном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA, ряд польских протестующих на границе с Украиной оказался совсем не фермерами, а маргинальными пророссийскими политиками и активистами. Двух таких "фермеров" удалось обнаружить в социальных сетях. Это "борец с нацизмом" Петр Панасюк, уже засветившийся в базе "Миротворца", и экс-кандидат от радикальной партии "Конфедерации" Томаш Бучек.

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