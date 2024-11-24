Война россии и Украины это самая активная часть глобального противостояния Восток — Запад, в котором доминируют соответственно КНР и США. Временно эту войну приостановить, в том числе на относительно долгий срок, могут и отдельно Соединённые Штаты, но окончательно завершить — лишь они вместе с Китаем.

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То есть США и КНР это не только потенциальные гаранты, а ещё и базовые переговорщики. И договариваться они должны не лишь по поводу нашей войны, а вообще об условиях и принципах своей глубинной конкуренции, в которой российско-украинская война — кровавый фрагмент и потенциальный детонатор.

Путинская россия без Китая ничуть не самостоятельнее в своих действиях, чем Украина без Соединённых Штатов. (Просто россия этого ещё не понимает, ошибочно полагая себя свободным субъектом, которым она фактически уже давно не является. Украина же к осознанию геополитических реалий гораздо ближе, ибо "тупо умнее".)

Так что за 24 часа, если по-настоящему, — это не Трамп, это только Трамп и Си. Причуды нового биполярного мира.