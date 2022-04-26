Наивная попытка Кремля растянуть наши силы обороны может стоить для России потери там их контингента, влияния, и как следствие полной утраты контроля над регионом, который вернется в состав Молодовы.

Террористическая угроза о которой я писал в материале "Россия готовит теракты в Приднестровье для оправдания начала боевых действий в регионе" приобретает реальные очертания.

Взрывы в Приднестровье, которые начались со здания министерства госбезопасности Приднестровья продолжились.

Напомню, вчера здание министерства госбезопасности самопровозглашенной Приднестровской народной республики было обстреляно из гранатомётов.

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На фотографиях в соцсетях практически сразу появились брошенные на дороге отстрелянные тубусы от гранатомета.

InformNapalm сообщают, что на фото возле здания так называемой госбезопасности приднестровья виден тубус от РПГ-27 "Таволга". Этот вид гранатометов стоит на вооружении: России, Приднестровья, Габона и Иордании, что полностью подтверждает характер атаки и интерес заказчика теракта.

Но, как я и писал раньше, это было только начало серии.

Вслед за "хлопками" в Тирасполе, "хлопки", как любят говорить на России, раздались в посёлке Маяк на территории молдавского Приднестровья, оккупированного Россией.

Два взрыва на территории одноименного радиоцентра, как сообщило "ТСВ Приднестровье" прогремели утром 26 апреля.

Первый взрыв в радиоцентре раздался в 6:40 утра, второй — в 7:05.

В результате теракта были выведены из строя две самые мощные антенны. Человеческих жертв нет.

Позднее появилась информация об обстреле военного аэродрома.

Известный российский провокатор Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo заявил, что по военному аэродрому в Приднестровье был нанесен удар минами НАТО:

"Как стало известно от источников в Тирасполе, удар по военному аэродрому был нанесен минами калибра 60-мм, которые вероятнее всего были сброшены с дронов. Мины 60-мм — штатный боеприпас НАТО".

Неприкрытые намеки на участие сил НАТО для обострения конфликта в регионе лишний раз подтверждают, что намерения Москвы просты и прозрачны.

Кремль не может принять поражения от Украины и хочет повернуть ситуацию так, как будто с Россией воюет блок НАТО. А Россия как в Украине, так теперь и в Приднестровье защищают русскоязычных жителей, которых постоянно притесняют разного рода изысками западного мира.

Впрочем это одна из глобальных целей.

Более прагматичной тактической целью Кремля в Приднестровье является попытка запугать Румынию, чтобы та прекратила поставки ГСМ в Украину.

В Кремле прекрасно понимают, что Россия способна нас победить лишь лишив нас вооружений и топлива.

Впрочем, идея о том, что идет реализация плана отрезать Украину от моря и объединиться с Приднестровским анклавом тоже не лишена смысла. Из Тирасполя до Одессы ровно 100 км.

Поэтому Тирасполь становится горячей точкой. Его близость к Одессе, возможность сухопутного наступления на нее отсюда, нахождение там небольшой, но хорошо вооруженной российской группировки, большие складские запасы боеприпасов - все это втягивает непризнанное Приднестровье в войну, как воронка водопада.

Тем более, для того чтобы совершить марш-бросок на Одессу на территории приднестровья развернуты несколько полевых лагерей наемников, предположительно группы Вагнер.

Они должны значительно усилить военный контингент в анклаве. Также боевики "Вагнера" могут в составе диверсионных групп могут продолжить террористическую деятельность в составе ДРГ на территории Украины.

О том, что на ситуацию надо как-то реагировать начали догадываться в Молдове.

Президент Молдовы Мая Санду созывает заседание Совета безопасности из-за провокации в оккупированном Приднестровье, сообщает администрация президента.

Ну а пока, по данным FlightRadar самолеты начали облетать Молдову, а на выезде из Приднестровья образовались очереди из автомобилей в правобережную Молдову. Люди бегут от наступающего "русского мира".