Комитет ВР обнародует заявление по аресту боевых генералов, – Фриз

Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке готовит заявление по поводу ареста боевых офицеров и проведет закрытое заседание, на котором заслушает адвокатов задержанных офицеров. Об этом сказала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", член Комитета Ирина Фриз в эфире "Прямого".

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"Сегодня состоялось заседание Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Согласно решению Комитета готовится публичное заявление по поводу арестов генералов и полковника. В начале следующей недели должно состояться закрытое заседание Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, на которое по моему настоянию будут приглашены адвокаты задержанных и обвиняемых для того, чтобы иметь возможность представить членам Комитета всю картину, которая происходит вокруг этой позорной ситуации", – сообщила депутат.

"Я уверена, что она позорная, потому что задерживать боевых офицеров во время действия военного положения недопустимо. Власти открыли ящик Пандоры, и на самом деле все это в первую очередь будет бить по самой власти", – подчеркнула Фриз.

"Хотела бы напомнить всем, кто участвует в информационной кампании по дискредитации военных, – а именно так, я считаю, можно расценивать происходящее с этими задержаниями, – о законе, принятом Верховной Радой еще в марте 2022 года. Тогда в Уголовный кодекс была добавлена статья о так называемом боевом иммунитете. И именно этот боевой иммунитет дает возможность всем военнослужащим – не только командованию – во время отпора агрессору не подпадать под уголовную ответственность", – подчеркнула она.

"Итак, рубить ветку, на которой сидит сегодня власть, – а эта ветка называется Вооруженные силы Украины, которые берегут наше государство и являются единственным гарантом нашей независимости и суверенитета, – считаю крайне ложным шагом власти, которая очень скоро ощутит на себе последствия подобных дерзких действий по отношению к защитникам", – подчеркнула представительница "ЕС".

"Это не только деморализация войска изнутри в результате этих задержаний. Это также, с моей точки зрения, дискредитация военных вообще. Что недопустимо во время войны", – подчеркнула Фриз.

"Боевой иммунитет – освобождение военного командования, военнослужащих, добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, работников правоохранительных органов, которые, в соответствии со своими полномочиями, участвуют в обороне Украины, лиц, определенных Законом Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", от ответственности, в том числе уголовной, за потери личного состава, боевой техники или иного военного имущества, последствия применения вооруженной и другой силы во время отпора вооруженной агрессии против Украины или ликвидации (нейтрализации) вооруженного конфликта, выполнения других задач по обороне Украины с применением любых видов оружия (вооружения), наступление которых с учетом разумной осмотрительности невозможно было предусмотреть при планировании и выполнении таких действий (задач) или которые охватываются оправданным риском, кроме случаев нарушения законов и обычаев войны или применения вооруженной силы, определенных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины". (Закон Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно определения обстоятельств, исключающих криминальную противоправность деяния и обеспечивающих боевой иммунитет в условиях действия военного положения" от 21.03.22.)