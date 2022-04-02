Ключ к устранению Путина найден: каков следующий шаг Запада – СNN

Сказанные в Польше президентом США Джо Баденом "не по протоколу" слова о том, что лидер России Владимир Путин не может оставаться у власти, усложняют достижение именно этой цели, которую Америка и ее союзники явно поддерживают.

Позднее Байден и его помощники стали опровергать понимание этих слов как призыв к смене власти в России. Потому что Путин может использовать такое эмоциональное заявление себе на пользу, написал экс-сотрудник ЦРУ Дуглас Лондон в своей заметке для CNN.

По его мнению, любое предложение со стороны западных лидеров о смене режима в России дает Путину возможность использовать это как призыв внутри своей страны к единству и сопротивлению, представить себя героическим защитником народа от нападок иностранных врагов, стремящихся уничтожить РФ.

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Даже если у представителей нынешней российской "элиты" и возникнет мысль сместить Путина, ошибочно полагать, что это случится из-за приверженности этих людей идеалам демократии западного образца. Двигаться в этом идеологическом направлении ошибочно. Однако гораздо более успешно стратегия просвещения работает в рамках заговорщической природы внутрироссийской динамики власти.

Российская политика — это связка заговоров и консенсуса. Если Путина удасться переубедить остановить войну в Украине или даже лишить власти, скорее всего, это произойдет в результате общих действий ближайшего к нему круга людей.

Возможно, самой влиятельной фигурой в России после Путина на сегодняшний день является Николай Патрушев – секретарь Совета национальной безопасности России, экс-глава ФСБ.

Его высказывания звучали вполне в духе путинизма относительно противостояния с Западом и жестокого подавления любых форм инакомыслия. Однако полная приверженность концепции Путина о воссоздании Советского Союза в его прежних границах совсем не означает готовности потерять все, в том числе жизнь, ради воплощения этой идеи.

Из-за своей предательской сущности и инстинкта самосохранения близкие к Путину представители разведки, спецслужб и армии могут оказать на него давление с целью изменить свой курс относительно Украины или даже сместить его, если он откажется. Но это будет сделано явно не из желания быть, или когда либо стать, союзниками США. Кем они могут действительно стать – участниками более тщательно разработанной и надежно реализованной стратегии США и их союзников.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, у США есть данные, что российский президент Владимир Путин в связи с ходом "спецоперации" в Украине самоизолируется и наказывает некоторых из своих советников. Не исключено, что последние дезинформировали главу РФ касательно войны против Украины. Об этом заявил Джо Байден.

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