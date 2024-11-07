Война – не повод забывать о культуре. Напротив, именно культура способна дарить силу и единение. Темы культуры, безопасности и дипломатии объединит VII Форум Виа Карпатия, который состоится 11-13 ноября в Киеве.

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В рамках Форума Via Carpatia в этом году мы проведем большую украинско-польскую встречу. Двум соседям нужно слышать друг друга, а говорить есть о чем.

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Саме тому очікуємо представницьку делегацію - парламентарів та представників влади. Її очолить голова польсько-української парламентської групи Марцін Босацький. Будуть важливі розмови про майбутнє.

Дискусійні панелі стосуватимуться енергетики, інвестицій, освіти, культури й звісно оборони.

В очікуванні російської агресії Польща почала наймасштабніше у своїй історії переозброєння серед країн Євросоюзу. Кошти виділяються колосальні, практично створюється нова армія. 5% польського ВВП йде на армію, а це майже 50 мільярдів доларів.

Значна частина такого проєкту може бути розміщена в Україні. Подібний вже реалізує в нашій країні німецький оборонний концерн Rheinmetall, який є одним із найбільших виробників військової техніки та озброєнь у Європі. Невдовзі концерн вже завершить будівництво другого військового заводу та загало планує збудувати чотири таких підприємства в Україні.

Українці та поляки можуть спільно стримувати Кремль від повторної агресії та експансії в Європі.

Рівень дискусії буде високий: очікуємо участь міністра оборони Рустема Умєрова, міністра стратегічних галузей Германа Сметаніна, представницьку польську делегацію.

Ще одна лінійка дискусій - безпекова. У цей непростий час ми маємо зрозуміти на що опиратиметься українська стійкість в наступному році, яка врешті має наблизити нас до омріяної перемоги.

А ще на Форумі йтиметься не тільки про війну нинішню, а й про війни минулі. Про ті війни, у яких поляки, пліч-о-пліч з українцями, змагалися проти свого історичного ворога. Говоритимемо про це мовою мистецтва, мовою театру.

Івано-Франківський драматичний театр під керівництвом неперевершеного Ростислава Держипільського, в колаборації з польською режисеркою Майєю Клечевською, покаже виставу "Дзяди", одного з найбільш знакових для польської літератури та культури твору Адама Міцкевича. Відомо, що він писав цю поему все своє життя, але так і не закінчив.

"Дзяди"- це не просто романтичний твір. Це - маніфест польської волі до свободи. Одна з частин цього твору написана після розгрому росіянами Листопадового повстання 1831 року, в якому масово брали участь і українці. Саме гасло "за нашу і вашу свободу", яке тоді було особливо популярним, має залишатися камертоном і нинішніх стосунків між Україною та Польщею. Ми маємо закласти підґрунтя, що збереже наші добрі стосунки в майбутньому, попри сьогоднішню напругу.

Лише недобросовісні політики шукають в минулому енергію для ворожнечі, вперто не помічаючи такі фігури як Станіслав Вінценза. Це визначний польський інтелектуал та гуманіст першої половини XX століття, який відкрив світу магічну Гуцульщину, написавши твір "На високій полонині". Писав польською, але сам казав, що мислить українською. Поляк, який у своєму дворі в Коломиї поставив пам’ятник Івану Франку - перший в історії, чим не постать для тривкого поєднання двох народів?

Торік лауреатом премії Станіслава Вінценза став визначний український правозахисних, в’язень російських таборів Йосип Зісельс. За всю історію Форуму Віа Карпатія цю премію отримали Мирослав Маринович, Іван Малкович, Юлія Паєвська ("Тайра"), Леонід Фінберг та інші видатні особистості — загалом шестеро шанованих людей.

Коли задумувався цей фестиваль, я мав на меті популяризувати чудовий Гуцульський край. Тим самим займався і поляк Вінценз, він буквально жив та дихав нашою Гуцульщиною.

І хоча цього разу Via Carpatia відбувається в столиці, а не як і раніше - у Львові та Івано-Франківську, на ньому обов’язково буде присутня наша Гуцулія.

Розпочне цьогорічну Via Carpatia з панелі "Укриття для культури. Карпати як джерело сили спротиву". Говоритимемо про феномен культурного спалаху під час війни.

Загалом, культурних активностей на форумі Via Carpatia в Києві буде не менше, ніж інтелектуальних. Тому запрошую усіх 11-13 листопада.