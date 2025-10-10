Сейчас пост для ценителей НАБУ и ВАКС.

Видео дня

Есть у меня один клиент – Славомир Новак.

Помните, когда-то он был руководителем "Укравтодора", а до этого он еще был Министром транспорта Польши.

Далее текст на языке оригинала.

Так ось, наші антикорупціонери спромоглися повідомити йому про підозру у кількох епізодах неправомірної вигоди.

Звісно, про це голосно розтиражували у пресі (один з таких прикладів у посиланні нижче). У принципі як завжди.

Але вони пішли далі і за участі прокуратур Польщі та України, а також Центрального антикорупційного бюро Польщі та її рудиментарного брата близнюка НАБУ, створили міждержавну слідчо-прокурорську групу. Як тоді пафосно казали, це перший випадок в історії міжнародного співробітництва. Далі витратили купу державних коштів на це розслідування. Закордонні відрядження, всяке таке, туди сюди…

У підсумку, навмисно спаплюжили авторитет відомому польському політику і досудове розслідування у справі щодо нього тихо зупинили.

Копії матеріалів кримінального провадження відправили до Польщі.

При цьому, як не дивно, но ці два антикорупційні органи розслідували кримінальні провадження, зокрема, за однаковими епізодами, щодо тих самих головних фігурантів паралельно у двох країнах. Ну звісно ж ігнорувалось, або може й не знали, національне та міжнародне законодавство щодо територіальної юрисдикції, оскільки події відбувались у Польщі.

І добре б якщо провадження, лише розслідувалося в Україні. Оби два ці органи відправили справи до своїх судів для розгляду: у Польщі стосовно Новака і фігуранта – громадина України; в Україні, до ВАКС, лише щодо цього громадянина. Провадження по Новаку виділили і зупинили.

Але ось тобі й невдача припливла неочікувано. Нещодавно польський суд закрив провадження по Новаку за реабілітуючими підставами, оскільки прокурор відмовився від обвинувачення. Мабуть тому, що зрозумів недопустимість, як доказів, матеріалів отриманих від НАБУ? Ймовірно вони, як завжди, мʼяко кажучі не схожі на докази?

Я так розумію ЦПК, НАБУ та ВАКС про ці обставини вже не будуть розголошувати на всю Україну? Чи як?

А якщо ця інформація набуде розголосу, то мабуть скажуть, що в Польщі підкупили суд і прокурора?

У цьому всьому є мораль, аморальність і невідворотні наслідки.

Кримінальне провадження по цих самих матеріалах зараз розглядається у ВАКС щодо громадянина України. І мабуть всі розуміють, який буде "справедливий" результат…

І, на жаль, для народу України, у даній ситуації існує ще одна складова. Славомир Новак є громадянином Польщі і має відмінне від українських чиновників усвідомлення цінностей. Оскільки, завдяки старанням ЦПК та НАБУ його репутацію було, майже невідновно, зруйновано і це завдало йому непоправної моральної та матеріальної шкоди. Кілька мільйонний позов Печерський, Соломʼянський або Шевченківський районний суд міста Києва, а може й якись Варшавський місцевий суд, очевидно с часом справедливо розгляне. І ще невідомо, але ж звісно мабуть прогнозовано, яким буде результат. Отже, думаю декому слід відкладати донорські або бюджетні гроші, які до речі формуються за рахунок внесків звичайних громадян, на відшкодування шкоди.

І це тільки можливий початок таких історій. Мені навіть страшно уявити наслідки, коли заяви по рішеннях ВАКС почне масово розглядати ЕСПЧ. Перший дзвіночок вже є у рішенні у справі "Монахов та інші проти України". Можете переконатися, як незаконно утримували під вартою Романа Насірова.

До речі, незаконне утримання людини під вартою має наслідком порушення її права на власний захист і збирання доказів особисто.

Сумно все це…