Если Украина хочет выжить, она должна заинтересовать Трампа. Направления такого возможного заинтересования содержатся в известном "плане победы" из пяти пунктов, который нужно лишь немного конкретизировать.

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Предприятия на оккупированной части Украины должны быть за бесценок, то есть согласно обстоятельствам, проданы их собственниками, которых должно подтолкнуть государство, американским инвесторам — так что пусть Соединённые Штаты, помогая Украине восстановить территориальную целостность, помогают тем самым собственному американскому бизнесу, который начнёт своё владение соответствующими активами с момента возвращения соответствующих территорий Украине.

Добровольные контрактники, работающие в ВСУ, должны после завершения войны в Украине принимать участие в защите американских интересов — то ли на границе США с Мексикой, то ли, к примеру, в Тихоокеанском регионе.

Наконец, оставляя НАТО на перспективу, Украина должна сразу после войны войти в военный блок AUKUS. Да, из Европы там только Великобритания, но есть США, что главное, да Австралия впридачу, и нет Венгрии со Словакией, с успехом умножающих консенсусное НАТО на нуль.

Поскольку Трамп китаецентричен, участие Украины — с войсками, имеющими уникальный опыт, — в чисто антикитайском блоке он оценит.

(С другой стороны, содействуя мордору в войне против Украины, Китай и особенно Северная Корея собственноручно сделали Украину фактически страной Тихоокеанского региона.)

Так что пусть Трамп поможет Украине — и мы вместе с ним сделаем Америку великой снова.