Еще несколько дней назад мало кто подозревал о том, что в городе Арендал на юге Норвегии проводится конференция по международной безопасности. Немногие знали и имя руководителя аппарата генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена. Но буквально за считанные часы после того, как в норвежских медиа появилось высказывание Йенссена о варианте, согласно которому Украина может войти в НАТО в обмен на отказ от части своих (оккупированных Россией) территорий, глава аппарата генсека НАТО стал настоящей политической звездой, а о конференции в Арендале заговорили в ведущих медиа мира.

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На слова Йенссена отреагировали и в Белом доме, и в украинском МИДе, и в российском Совбезе, а генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, который, как оказалось, тоже был гостем конференции в Арендале, пришлось в очередной раз четко артикулировать позицию Альянса по отношению к Украине и готовность к продолжению поддержки украинцев в их сопротивлении российской агрессии. И, разумеется, в Киеве слова Йенссена об "обмене территорий" на членство в НАТО не могли не вызвать раздражения. Торговля международным правом — худшее, что можно себе представить.

Между тем ситуация с заявлением Йенссена отнюдь не так трагична, как может показаться на первый взгляд. Скорее всего, мы имеем дело с плохо сформулированными тезисами человека, который не привык быть фигурантом публичной политики. И, возможно, воспринимал конференцию в Арендале как событие, о котором вряд ли кто-то вообще будет говорить. Прозрачность современного мира и возможность в ту же секунду прочесть региональную газету из далекого города вообще играет с политиками и дипломатами злую шутку, они никак не привыкнут к отсутствию "незаметных мест".

Союзники победителей

В целом, Йенссен пытался объяснить норвежской публике, что отношение НАТО к Украине не должно измениться даже в случае, если украинцы не смогут одержать победу на поле боя и освободить все свои территории. Что даже в этом случае Украина должна стать членом НАТО. Между прочим, практически то же самое, но куда более элегантно сказал по прибытии в Арендал шеф Йенссена. Йенс Столтенберг, опытный публичный политик, подчеркнул, что НАТО должен быть с Украиной и в хорошие, и в плохие моменты — и в горе, и в радости. Кстати, это контрастирует с другими словами самого Столтенберга, который еще недавно называл победу Украины главным условием ее евроатлантической интеграции.

Смещение акцентов хотя бы у части представителей западного истеблишмента — это очень важный сигнал. Всем хочется быть друзьями победителей, но у тех, кто не может добиться успеха, друзей не так уж много. Понятно, как будет развиваться ситуация, если Украина одержит победу на поле боя: России придется признать поражение, режим Путина будет агонизировать и так далее — но, как я уже писал, в этом случае даже не Украина должна будет вступить в НАТО, а НАТО присоединится к Украине.

НАТО — при любом исходе

Куда труднее описать последствия менее оптимистического сценария. Война затягивается, территории освободить не удается, Путин продолжает править и пользоваться поддержкой россиян. Что в этом случае?

Сказать, что Украина в случае победы над Россией вступит в НАТО, может любой. Куда труднее будет найти тех, кто будет считать, что Украина должна присоединиться к НАТО даже в случае неудачи. И именно эти политики и есть настоящие друзья Украины. Потому что друзья — вовсе не те, кто пляшет с тобой на свадьбе, а те, кто плачет с тобой на похоронах. Многие украинцы в эти трудные месяцы на собственном опыте убедились в правдивости этой простой сентенции.

То, что нельзя отказываться от собственной территориальной целостности в обмен на любые гарантии безопасности, думаю, не нужно даже объяснять. Важно другое: даже в случае неудачи с военным восстановлением этой целостности Украина не должна превратиться в "серую зону" между Западом и Россией, полигон для российских ракет и беспилотников, страну могил и руин.

Украина должна вступить в НАТО при любом возможном исходе своих попыток восстановления справедливости. И этот акцент на правде — главное, чем конференция в небольшом норвежском городе отличалась от напыщенных, но бессодержательных международных саммитов последних месяцев.