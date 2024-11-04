Согласно опросам JouGov Харрис лидирует в общенациональном опросе, а также в целом по определившимся штатам и в большинстве штатов колеблющихся.

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Резервы Трампа — стандартно лучшая мобилизация своих сторонников, ибо демократы могут снова банально не дойти до участков, а также парадокс двух последних выборов, заключающийся в том, что намерение голосовать за Трампа почему-то не все опрашиваемые открыто афишируют. То есть Трампец может подкрасться незаметно.