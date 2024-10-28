После того, как 23 октября в разговоре с ведущим CNN Камала Харрис чётко и уверенно назвала Трампа фашистом, политическая ситуация в США стала крайне острой — как справедливо заметил Иван Яковина, фашистам ключи от Белых домов не отдают.

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Раньше было понятно только то, что не согласится с результатом выборов, если проиграет, Трамп, а вот теперь всё идёт к тому, что со своим — кстати, более вероятным — поражением не согласится и Камала.

Здесь стоит напомнить: ключевая роль в официальном утверждении результатов выборов принадлежит именно председателю Сената, то есть вице-президенту, то есть как раз Харрис, так что определённые конституционные рычаги у неё есть, а соответствующий повод для их необычного использования всегда, если будет надобность, найдётся.

Кто бы, таким образом, ни победил, самое интересное только потом и начнётся.