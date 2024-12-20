Поскольку в мордоре надеются, что таки получат в Грузии пророссийскую власть (где, кстати, и "президент", и мэр столицы — профессиональные футболисты), там дают понять, что готовы отдать уже своей Грузии её же Абхазию, а новое грузинское руководство, даже понимая, что теряет при этом европейское будущее, радуется такому чудесному варианту восстановления территориальной целостности, хотя и с потерей независимости своей страны.

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В связи с этим кое-кто и у нас — из недовольных возможной корейской [или немецкой?] опцией будущего и обиженных при этом на Соединённые Штаты за их фактическое предательство Украины — уже начинает понемногу намекать на возможность и "грузинского пути".

Призрак ссср бродит по просторам мордора, а также белорусского и грузинского примордорья и потихонечку смердит на Украину.

Ходячая иллюзия "єдиної родини [(семьи)] народів-братів" (из гимна усср Павла Тычины и Николая Бажана), которая тоже, оказывается, ще не вмерла, заставила меня вспомнить две интересные мистификации из истории "расцвета национальных культур" в той семейной стране.

Создатель и главная звезда известного в те времена (и существующего с другими людьми даже сейчас) "белорусского" ансамбля Песняры В. Мулявин родился в российском Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье рабочих Уралмаша и о своём белорусском будущем сначала даже не догадывался.

Но потом он вовремя понял, что воплотить в жизнь свою мечту о гитаре и джазе сможет лишь тогда, когда умудрится конъюнктурно соединить её с национальным фольклором какой-то республики, и таковой стала бсср, ведь изучить достаточно быстро и белорусский музыкальный фольклор, и собственно белорусский язык было не очень сложно.

Так уральцы (он и его брат) с армейскими сослуживцами стали делать самобытную белорусскую культуру — и все были счастливы.

А самая известная из национальных народных легенд Кыргызстана — о манкуртах, утративших (вследствие физического вмешательства) память, — была просто придумана Ч. Айтматовым в первом из его романов, о чём он лично рассказывал хорошему русскому Д. Быкову, а тот уже пересказал в своей книге.

Для публикации в известном московском журнале нужен был не любой писатель-киргиз, а тоже со знанием фольклора — так фольклор и делали.

Будущее покажет, остались ли в Украине манкурты, которым формировать фольклор будут специалисты с Урала (а собственные Гоголи будут становиться "русскими писателями").