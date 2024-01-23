newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
Алексей Данилов
Алексей Данилов
Секретарь СНБО

Блог | Главные риски, которые могут помешать Украине уничтожить путинский режим

Главные риски, которые могут помешать Украине уничтожить путинский режим

Дефіцит сміливості і рішучості – головний ризик, який на сьогодні існує й може завадити Україні досягнути поставлених цілей – знищити путінський режим шляхом його повної та безумовної поразки у розвʼязаній ним злочинній війні.

Видео дня

І відваги бракує не українцям.

У цій війні переможе той, хто не буде боятися ані уявних "безмежних" російських ресурсів, ані мобілізації додаткових "мільйонів" солдат слухняного російського стада, ані головної путінської страшилки  – ядерної зброї. Нерішучість і напівміри,  які  можуть проявити світові демократії, – наші головні ризики. Поранити, але не вбити. 

Саме на це і розраховує путінське кубло. Згадаємо виснажливі й тривалі (коли час на вагу золота) дискусії про те, чи потрібні Україні в умовах повномасштабної конвенційної війни військові літаки, можливо, наступ можна здійснити без танків, а оборону без снарядів... 

Тому Україна й українці перші, хто подає приклад сміливості та твердості, – стояти на наших позиціях і вимагати виконання справедливих вимог. І в цьому ми готові йти настільки далеко, наскільки це необхідно.

Протистояння непорушностей – основний зміст цього етапу війни.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...