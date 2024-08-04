110 стран, якобы поддержавшие китайск[о-бразильск]ий мирный план, могут о его непубличной части и не знать, да и зачем она им?

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Но в том, что такая часть есть, нет никаких сомнений, ведь без неё он ничего не стоит и не было бы ни малейшего смысла работать ради него со 110 странами, среди которых, видимо, имеется в виду и россия.

Что в той части? Хуэй её знает. Но даже спецпредставитель Ли Хуэй может быть не в курсе всех деталей, ибо не Хуэево это дело. Относительно этой части, собственно, и должны быть переговоры.

На очередном саммите или нет, но до ноября. Если до ноября не успеют, всё уже будет решаться в совсем другой стране (которой пока что не до того). То ли мужчиной, то ли — лучше бы — женщиной.