Глава Верховного суда заявил, что слова Смирнова могли повредить судебной реформе в Украине: тот ответил

Слова заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Смирнова по поводу избрания кандидатов в Высший совет правосудия и его намеки на основания для недоверия к решениям Этической комиссии могли помешать проведению судебной реформы в Украине. Заявление должностного лица, сделанное в ноябре прошлого года, вероятно, стало одной из причин срыва формирования ВРП и как следствие - невыполнения Украиной одного из требований для вступления нашего государства в Евросоюз.

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Об этом сказал глава Верховного Суда Украины Всеволод Князев в интервью "Общественному". Сам Смирнов заявил, что отмечал моменты, которые могут подорвать доверие общества к работе Этической комиссии и что об этом же он говорил послам "Группы семи".

В интервью журналистам председатель Верховного Суда Всеволод Князев заявил, что слова заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова об утвержденном Этическим советом списке кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия могли повредить судебной реформе в Украине.

Эти обвинения Князева касаются комментария, сделанного Смирновым 13 ноября 2022 года, по поводу того, оправдывает ли работа Этического совета ожидания общества. По словам замглавы ОПУ, если совет утверждает среди 16 кандидатов 7 действующих судей Верховного суда - это вызывает определенное недоумение.

"Если Этический совет, главой которого является действующий судья ВС, избирает кандидатами в ВРП 16 человек, 7 из которых являются действующими судьями того же ВС, и это воспринимается обществом, тогда все в порядке", - сказал тогда заместитель председателя ОПУ.

Подобное заявление вызвало возмущение судейского сообщества. По словам Князева, она также могла сорвать избрание новых членов Высшего совета правосудия на съезде судей.

"Если наша евроинтеграционная задача была сформировать Высший совет правосудия, а один из руководителей ОП фактически критикует те этапы процесса, которые заложены в реформу ВРП, - это демотивирует судей на участие в съезде, на избрание новых членов ВРП", - заявил Князев.

Неизбрание новых членов ВРП в конечном итоге привело к затягиванию формирования этого органа, которое было одним из требований Еврокомиссии по вступлению Украины в Евросоюз. Так что действия и заявления Смирнова глава Верховного Суда оценил "больше как деструктивные".

Князев также обратил внимание, что не все из семи судей ВС получили поддержку съезда судей и стали членами ВРП. Также он добавил, что решающий голос в работе Этического совета имеют международные партнеры, поэтому высказывания Смирнова могут восприниматься как "камень" и в их сторону.

"Такие высказывания в сторону Этического совета что означают? Профильный заместитель ОП обвиняет наших партнеров в чем?" – поинтересовался председатель ВС.

На заявления Князева отреагировал сам Смирнов. В комментарии "Цензору" он подчеркнул, что работу Этического совета критиковали ряд антикоррупционных организаций, среди которых "Центр противодействия коррупции" и DEJURE. Сам же заместитель свое заявление объясняет попыткой акцентировать внимание на моментах, которые могут подорвать доверие общества к работе Этического совета.

"Очень досадно осознавать, что у нас разные понимания судебной реформы и евроинтеграции. Реформа движется и будет двигаться еще активнее. Подчеркну, что работа всех совещательных органов, в том числе и Этического совета, должна быть построена исключительно на доверии к этим органам", — подчеркнул Смирнов. .

Также заместитель председателя ОПУ добавил: то же, что говорил в ноябре журналистам, он "рассказывал послам "Большой семерки", которые интересовались результатами и эффективностью работы Этического совета".

"Также нельзя не заметить, что уже после решения Этического совета по кандидатам в ВРП, самые активные общественные организации, причастные к экспертизе судебной реформы, публично ставили под сомнение качество кандидатов. Но уже есть как есть. Самосовершенствование не должно останавливаться. В целом, съезд судей завершился и судьи смогли избрать 8 членов ВРП", - резюмировал Смирнов.

Напомним, за два дня до начала полномасштабного вторжения России десять членов Высшего совета правосудия досрочно сдали полномочия. Следовательно, этот орган потерял кворум и прекратил свои полномочия.

В августе 2022 года дело возобновления работы ВРП, казалось бы, сдвинулось с мертвой точки. Тогда в Раде избрали двух членов Высшего совета правосудия. Несмотря на это, Высший совет правосудия не получил тогда кворума, его полноценная работа была заблокирована.

11 января в Высший совет правосудия избрали еще пять новых членов из 16 кандидатов. И только в ходе дополнительного голосования, состоявшегося на следующий день, Съезд судей разблокировал работу Высшего совета правосудия, избрав всех 8 членов, что позволило восстановить кворум.

Первый состав Этического совета, который необходим для судебной реформы, был сформирован 9 ноября. Именно этот совет и определял соответствие кандидатов в члены ВРП.

Членами Этического совета тогда стали судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, судья Верховного Суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди, судья Апе сэр Энтони Хупер и бывший Генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

Двух из членов Этического совета, Трясуна и Сиверина, резко критиковали в "Центре противодействия коррупции". Первый, по данным ЦПК, засветился в "черной бухгалтерии" президента-беглеца Виктора Януковича и освоодил одного из "беркутовцев", обвиняемого в убийствах участников Революции Достоинства 18 февраля. Второй - якобы принимал "произвольные решения", оказывал давление на работников суда и подстрекал их вмешиваться в автоматизированную систему распределения дел.