Глава МИД Италии накануне саммита G7 заверил Сибигу в полной поддержке Украины: детали разговора

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел переговоры с вице-премьер-министром, главой МИД Италии Антонио Таяни накануне встречи министров иностранных дел G7. Они "скоординировали позиции" перед мероприятием, которое будет проведено в итальянском городе Фьюджи 25-26 ноября.

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На своей странице в социальной сети Х 15 ноября Таяни написал, что в разговоре с Сибигой подтвердил полную поддержку итальянским правительством Украины в борьбе с вторжением России. Также они говорили о конференции по восстановлению Украины, которую проведут в Италии.

"В разговоре с Андреем Сибигой я подтвердил полную поддержку Украины со стороны Италии. Мы обсудили важность предстоящего саммита G7 в Фьюджи и проведение Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в июле в Италии", – написал министр.

Траяни добавил, что Италия продолжает "работать ради справедливого мира".

Сибига со своей стороны отметил, что поблагодарил Италию за ее лидерство и решительную поддержку Украины во время председательства в G7.

"Мы обсудили шаги по дальнейшему развитию нашего двустороннего сотрудничества и скоординировали позиции накануне важных международных событий", – отметил министр иностранных дел Украины.

На сайте МИД Италии говорится, что встреча министров иностранных дел G7 под председательством Таяни состоится в городе Фьюджи 25-26 ноября. Ожидается, что министры обсудят ситуацию с российской войной против Украины. Итальянское председательство намерено подтвердить полную военную, политическую, экономическую и финансовую поддержку Киева со стороны G7, направленную на достижение всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира.

Как сообщал OBOZ.UA, в Брюсселе Сибига провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Они говорили о необходимости обеспечить для нашего государства справедливый мир в войне с Россией.