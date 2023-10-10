ГАСУ уничтожает ключевое оборонное предприятие Украины, Шмигаль игнорирует постановление парламента, – Яровая

Государственное конструкторское бюро "Луч", одно из ключевых предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса (именно КБ "Луч" является производителем ракет "Нептун", которыми потопили крейсер "Москва"), уничтожает Государственная аудиторская служба при молчаливом согласии Кабмина и премьер- министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом заявила известная волонтер, член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая.

Она подчеркнула, что еще в сентябре Верховная Рада конституционным большинством голосов приняла постановление №10071, обязывающее Кабмин гарантировать исполнителям государственных контрактов по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, а также суммы прибыли.

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"Несмотря на принятое постановление, в государственное предприятие, которое включено в ракетную программу, КБ "ЛУЧ", которое единственно испускает стугны, корсары, ольхи, нептуны снова пришла кто? Правильно Госаудитслужба. И не поверите, снова с каким вопросом: прибыль в пределах, установленных государством, равна ущербам государства", – написала Яровая на своей странице в Facebook.

По словам волонтера, это уже третья проверка предприятия со стороны ГАСУ, цель которой – остановить производство критически важного для фронта оружия.

“А КМУ прикинулся мертвым вместе с премьер-министром, который должен выполнять постановления Верховной Рады, вместе с Министром финансов, в подчинении которого находится Госаудитслужба. И делает вид, что угроза работы государственной ракетной программе никоим образом не отражается на безопасности государства в целом и каждого из нас в частности", – подчеркнула Яровая.

Она подчеркнула, что Кабмин буквально игнорирует решение парламента. И это чревато не только уничтожением ключевого оборонного предприятия, но и потерей государственности.

“Против ракет, которыми посыпают наши мирные города наши враги, невозможно воевать с автоматом. Если это кому-то в КМУ или Госаудитслужбе непонятно, то у меня только один вопрос. Уважаемая исполнительная ветвь власти, если у вас в планах сдать страну, вы об этом откровенно скажите, мы начнем двигать в сторону границы", – написала Яровая.