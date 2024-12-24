Согласно декабрьскому опросу всемирно известного Gallup впервые в Соединённых Штатах количество желающих как можно более скорого окончания войны в Украине превысило количество желающих войны до победного конца с возвращением с помощью США всех потерянных территорий: 50%:48%.

Видео дня

При этом средние 50 процентов складываются из республиканских 74 и демократических 30.

То есть, поскольку средний результат ближе к демократическому показателю, чем к республиканскому, демократов было опрошено больше, хотя по итогам всех состоявшихся 5 ноября выборов действительное распределение по партийной принадлежности противоположное.

И если учесть этот фактор, подправленный декабрьский Геллап будет выглядеть несколько иначе: 53-54%:44-45%. Это, повторяю, за скорейший мир против за войну до победы.

Ну а в Украине немного раньше — в августе-октябре — соответствующий результат у того же Геллапа был 52%:38%.

Может, до декабря украинский процент сторонников скорейшего мира тоже вырос бы и вышел на американский уровень согласно подправленному Геллапу. То есть этот показатель у нас и в Штатах примерно одинаков.

Но вот удельный вес сторонников войны до победного освобождения всех украинских территорий — в Америке в любом случае значительно выше наших 38 процентов. Оно и понятно: война от них далеко, а высокая геополитика ближе.