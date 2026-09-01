Федоров объявил о создании собственной компании в сфере defence-tech: кто станет её первым инвестором

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о запуске собственной компании в сфере оборонных технологий. Первым ключевым инвестором нового проекта станет Алекс Карп, генеральный директор Palantir, о чем он заявил во время встречи с Федоровым в офисе компании в Вашингтоне.

Видео дня

Карп поддержал запуск проекта и отметил, что работает с Федоровым уже пять лет. По его словам, новая компания сможет преобразовать украинский опыт современной войны в продукты для стран-союзниц.

31 августа Карп заявил, что его вдохновляет то, чего удалось достичь Украине во время полномасштабной войны. Он также подчеркнул, что для Palantir будет честью помочь Федорову и его коллегам в создании нового проекта.

"Мы работаем вместе уже пять лет. Меня чрезвычайно вдохновляет то, чего удалось достичь тебе и украинцам, и я очень рад, что мы смогли стать частью этого", – сказал Карп в совместном видео с Федоровым.

По его словам, команда Федорова запускает компанию, которая может иметь определяющее значение для мира, используя знания и понимание современной войны для создания продуктов для стран-союзниц.

Новая компания

Федоров отметил, что компания будет использовать опыт, полученный в ходе технологической трансформации оборонной сферы Украины. Главной целью он назвал создание новых технологий, которые будут укреплять Украину, помогать союзникам и способствовать безопасности в мире.

"Украина останется для меня приоритетом. Во время полномасштабной войны наша команда приобрела уникальный опыт работы с оборонными технологиями в Украине и воочию убедилась, как технологии преобразуют современную войну", – заявил Федоров.

Он добавил, что этот опыт планируется использовать для создания технологий с глобальным потенциалом.

Объявляя о запуске проекта, Федоров отдельно сообщил, что Алекс Карп станет его первым ключевым инвестором.

"Мы создаем собственную defense tech-компанию. Алекс Карп, генеральный директор Palantir, станет её первым ключевым инвестором. Наш новый амбициозный проект укрепит Украину и поможет сделать будущее более безопасным для всего мира. Более подробная информация – позже", – сказал он.

Более подробную информацию о компании, её технологической направленности и инвестиционных планах Федоров пообещал объявить позже.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Федоров уже рассказывал, над какими проектами он будет работать после ухода из правительства. Среди его планов – создание оборонного венчурного фонда, запуск аналитического центра и поддержка стартапов в сфере искусственного интеллекта и defense tech.

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