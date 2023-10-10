'Евросолидарность' призвала правительство остановить давление Госаудитслужбы на КБ 'Луч' и другие оборонные предприятия

Фракция "Европейская Солидарность" направила обращение к правительству с требованием немедленно вмешаться в ситуацию вокруг ГП "Конструкторское бюро "Луч", которое кошмарит Госаудитслужба, фактически срывая производство столь дефицитных сегодня ракет и снарядов.

Об этом на своем Telegram-канале сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Напомню, именно из-за непрофессиональных действий Кабмина, издавшего два взаимоисключающих постановления относительно возможности / невозможности получения прибыли от реализации продукции ВПК, закупка отечественной оборонки фактически блокируется, а многим производителям ГАС угрожает судами. Верховная Рада была вынуждена вмешаться в ситуацию и в сентябре приняла постановление "О поддержке оборонно-промышленного комплекса Украины в условиях военного положения". Все фракции и группы подписались под этим документом для устранения препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности в оборонном секторе", – напомнила депутат.

Видео дня

Несмотря на это, пишет Геращенко, только за последнюю неделю на предприятие по производству тепловизионных прицелов Archer пришло НАБУ и изъяло не только финансовую, но и проектную, производственную документацию.

"А в КБ "Луч" проходит третья проверка Госаудитслужбы. Напомню, главу этой службы назначает правительство, нынешнюю руководительницу Кабмин утвердил в декабре 2022-го года. И она начала усердно кошмарить оборонку. КБ "Луч" – один из ведущих разработчиков составных авиаций и противотанкового вооружения и ракет. Деятельность ГосККБ "Луч" имеет стратегическое значение для оборонного потенциала Украины", – отмечает Ирина Геращенко.

Геращенко возмутило, что нынешняя ревизия деятельности ГосККБ "Луч" касается включения полученной предприятием прибыли в состав стоимости продукции предприятия и уплаты с него налогов. То есть правительство намутило, а ГП страдает.

"При этом ГАСУ не учитывает, что ГосККБ "Луч" за собственные оборотные средства разрабатывает новые системы вооружения, ликвидирует последствия ракетных ударов, восстанавливает и заменяет поврежденное оборудование и продукцию, осуществляет релокацию производства и наращивает производственные мощности. Требуем от правительства немедленно выполнить постановление и обеспечить беспрепятственную деятельность ГосККБ "Луч" и других стратегических предприятий. А главу Госаудитслужбы следует уволить, потому что ее работа больше похожа на вредительство, чем на аудит", – резюмирует сопредседатель фракции.