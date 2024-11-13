Это бюджет капитуляции: Порошенко объяснил, почему нельзя голосовать за проект Госбюджета-2025

За проект Госбюджета-2025 в таком виде, в каком его правительство подало ко второму чтению, нельзя голосовать. Он лишит Украину шансов на победу.

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Об этом сказал Петр Порошенко во время брифинга. Он отметил, что "Евросолидарность" предлагает перераспределить почти 257 млрд грн на нужды ВСУ вместо откровенно неэффективных и коррупционных расходов.

"Из расходов 236 миллиардов должны были идти на развитие, закупку, ремонт вооружения, военной техники, инвестиции в технологии. И 21 миллиард – это средства, которые должны были остаться в воинских частях и которые позволили бы без коррупции, без бюрократии, очень быстро тратить средства на закупки FPV, РЭБ, боеприпасов, средств материально-технического обеспечения, запчастей, шин и всего необходимого. Ни одно из этих предложений правительством не было учтено", – констатирует Порошенко.

В Госбюджете в следующем году сохраняются или даже повышаются расходы на строительство дорог, зарплаты прокуроров, судей, БЭБ, Счетную палату и другие органы власти. "Власть в первую очередь существенно повысила зарплаты судьям, прокурорам, силовикам. С точки зрения власти именно судьи, прокуроры и силовики будут беречь нашу землю, обеспечивать безопасность государства, а воины и Вооруженные Силы могут подождать", – возмутился Порошенко.

"Мы настаивали, чтобы средства НДФЛ, которые военнослужащие платят из своего денежного довольствия, которые должны были идти в местные бюджеты, автоматически перечисляться на расчетные счета воинских частей. Они конфискованы, и военным бригадам, частям, отдельным батальонам, полкам было отказано", – констатирует пятый Президент.

"На Минобороны, если вы сравните проект бюджета первого и второго чтения – плюс 0,7 млрд, это вообще ни о чем. И это еще раз подчеркивает, что расходы на ВСУ, расходы на оборону государства точно не являются приоритетом. Правительство не услышало нашей позиции, не услышало голоса парламента и в этом направлении бюджет не знал изменений", – говорит Порошенко.

Он также сообщил, что деньги на дорожное строительство укрыли в общем фонде бюджета, при этом увеличив сумму.

Мы потребовали убрать дорожный фонд, средства перенаправить на строительство фортификационных сооружений, обеспечить защиту украинского воина и не допустить ускоренного продвижения агрессора на украинскую землю. Нам отказали. Перевели из спецфонда на обычный фонд, но расходы дорожного фонда увеличили", – подчеркнул Порошенко. Он также отметил, что власти не хотят создавать целевой счет для нужд обороны.

"Мы также должны увеличить расходы на МИД, потому что воины на фронте и украинские дипломаты выполняют чрезвычайно важные функции, потому что они мобилизуют поддержку партнеров. Не только военную, не только финансовую, но и поддержку с точки зрения евроатлантической и европейской перспектив развития нашего государства. Нам отказали. По МИДу первое и второе чтение отличается лишь на 17 млн", – говорит Порошенко.

"Куда пошли деньги? За счет чего произошло увеличение расходов? За счет военных, за счет наемных работников, за счет несправедливого увеличения налогов. И здесь, кстати, я хочу поблагодарить президента, что до сих пор не подписан абсолютно антиукраинский, антиэкономический закон об увеличении налогов", – заявил Порошенко.

"Но кому же в первую очередь увеличили средства на содержание, в том числе заработную плату? Счетная палата, стремящаяся не сдавать декларации, не отчитываться перед налогоплательщиками. Зарплата увеличилась, средства на содержание на 242%. Денежные средства на содержание АРМА увеличились на 66%. Премии судьям, тоже самые отверженные слои населения. Для того чтобы они слушались Офис, им предусмотрели повышение более чем на 40%. Туда же пошли налоговики, таможенники, туда же пошли Бебовцы, туда же пошли прокуроры – инвалиды и пенсионеры в 30 лет", – возмутился Порошенко.

"Дополнительно они сюда еще напихали инвестиционные проекты, которые они распределяют без тендера, без конкурса, без Прозорро, исключительно своим подрядчикам", – говорит Порошенко.

"У них нет задач защищать государство, обеспечивать воинов. У них нет задач дать возможность военным частям купить РЭБ, FPV, запчасти и вооружение. У них другие задачи. Какие? "Великое кражеводство", судьи, прокуроры-пенсионеры, прокуроры-инвалиды, силовики и т.д. Так государство не сохраним", – заметил Порошенко.

"Власть собирается на выборы, думают о выборах, а не о победе. К чему это может привести – партнеры перестанут давать деньги Украине в поддержку. А с какого испуга они будут давать деньги, забирая их у своей страны, для того чтобы здесь кто-то раздавал по 1000 не пострадавшим, не малоимущим, а всем за лояльность", – говорит Порошенко.

Он также напомнил об открытой критике финансирования "Единого марафона" за государственные средства со стороны Еврокомиссии.

"Я прошу обратить внимание на эти цифры журналистов, общественных активистов и воинов. Если закон о бюджете будет проголосован во втором чтении в таком виде, это лишает нас наших шансов на победу. Мы будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этого не допустить", – резюмировал Порошенко.