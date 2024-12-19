'Есть подтверждение нескольких': Зеленский заявил о продвижении по дополнительным 19-ти системам ПВО для Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важных достижениях поставок дополнительных систем противовоздушной обороны для защиты энергетических объектов Украины. По его словам, Украина нуждается в 19 новых системах ПВО.

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Что касается передачи некоторых из них, уже подтверждение от канадских и немецких партнеров. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе 19 декабря.

Президент уточнил, что речь идет не о системах Patriot.

Это дополнительные системы ПВО для обеспечения защиты наших энергетических объектов, постоянно находящихся под атакой России.

"Относительно 19 систем ПВО. Мы говорим здесь не о системах Patriot, это очень важно понимать. Это для подстанций. Это то, что Россия сейчас делает - она бьет по подстанциям, по распределительным станциям атомной нашей генерации. Этих станций более 20... и нам нужно 19 дополнительных систем, чтобы защитить эту сеть", - сказал он.

Зеленский отметил, что вопрос чрезвычайно срочный, однако уже есть конкретные продвижения в получении помощи от партнеров. Он добавил, что несколько систем уже подтверждены для поставок, в частности речь идет о канадской и немецкой помощи.

"Это срочный вопрос. Есть продвижение в этом направлении. Есть уже подтверждено несколько систем, мы будем получать их. Есть там и канадская помощь, есть и немецкая помощь. Будет поступать", – сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что для полноценной защиты Украины, в частности городов, также необходимы системы Patriot.

"Плюс к 19 системам нужны системы Patriot, в большинстве своем для защиты наших городов. Работаем над этим также", - резюмировал он.

Напомним, в НАТО знают о потребностях Украины в дополнительных системах противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры и рассмотрят этот вопрос в повестке дня. В Альянсе пообещали доставить нашей стране 19 систем ПВО.

Президент Владимир Зеленский также отметил, что усиление противовоздушной обороны будет среди ключевых тем в его переговорах с лидерами европейских стран в Брюсселе. Он намерен встретиться с президентами и главами правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что Украина могла бы усилить собственное ПВО и дальнобойные возможности, производя технику и боеприпасы по западным лицензиям на своей территории. Для этого нужно только, чтобы партнеры предоставили такие лицензии.

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