"Если мы хотим мира": Столтенберг заверил в продолжении поддержки Украины и сказал, когда Путин может пойти на переговоры

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости постоянной поддержки Украины со стороны НАТО в войне с РФ. По его словам, успехи в контрнаступлении позволят Киеву иметь более сильные позиции на переговорах с Москвой. Пока же президент страны-агрессора Владимир Путин не готов к дипломатическому процессу и миру.

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Об этом Столтенберг сказал в ходе общения со СМИ перед встречей в формате "Рамштайн". В частности, он не исключил, что однажды Путин может осознать необходимость переговоров с Киевом.

"Конечно, Украина будет иметь более сильные позиции за столом переговоров, если добьется большего успеха в контрнаступлении. И, возможно, на определенном этапе Путин поймет, что он не может выиграть эту войну на поле битвы, и он решит, что нужно сесть за стол переговоров", – сказал генсек НАТО.

Однако пока неизвестно, когда Киев и Москва могут начать дипломатический процесс. Цель Альянса сейчас – помочь Украине в освобождении ее территорий, рассказал Столтенберг.

"Но, если мы хотим мира, нам необходимо постоянно оказывать военную поддержку Украине. Ведь это единственный путь к тому, чтобы Украина продолжила освобождать свои территории. А также для того, чтобы послать четкий месседж Москве, что Россия не выиграет на поле битвы" , – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 июня в Брюсселе началась 13-я встреча в формате "Рамштайн". Одним из ее приоритетов будут детали "авиационной коалиции".

– В Минобороны Украины заявили, что ВСУ наступают на нескольких участках фронта. Оккупанты заминировали поля и оказывают активное сопротивление, но наша армия уверенно движется вперед.

– По мнению аналитиков, после недели тяжелых боев Украину ждут "настоящие испытания". Некоторые эксперты считают, что оборону оккупантов будет сложно прорвать.